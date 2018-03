Coty Inc. unterstützt Delete Blood Cancer UK

(PRN) - -- Jüngste Initiativen zur Vertiefung der "Linked Against Blood Cancer"-Partnerschaft zwischen Coty und Delete Blood Cancer/DKMS und zur Bekräftigung des umfassenden gemeinnützigen Engagementsvon Coty

Wimbledon, England (ots/PRNewswire) - Coty Inc., ein aufstrebender Marktführer aus der Kosmetikbranche, ist sehr erfreut, seine jüngste Initiative zur Unterstützung von Delete Blood Cancer/DKMS

bekannt zu geben: Am 19.

Februar 2013 wurde die Gesellschaft im Vereinigten Königreich ins Leben gerufen. Im Zuge der "Linked Against Blood Cancer"-Partnerschaft zwischen Coty und Delete Blood Cancer/DKMS hat Coty Delete Blood Cancer/DKMS (das größte Zentrum für Knochenmarkspenden der Welt) seit dessen Gründung durch den ehemaligen Coty-Vorsitzenden und DKMS-Mitgründer Peter Harf umfassend unterstützt.

"Coty ist ausgesprochen stolz, Delete Blood Cancer/DKMS im Vereinigten Königreich bei der Suche nach möglichen neuen Spendern zu unterstützen", so Michele Scannavini, der CEO von Coty Inc. "Für Coty ist es wichtig, Gemeinden, von denen wir selbst ein Teil sind, etwas zurückzugeben. Unsere umfassende und seit geraumer Zeit bestehende Unterstützung von Delete Blood Cancer/DKMS ist nur eine von vielen Möglichkeiten, unsere Überzeugungen in die Tat umzusetzen."

"Wir sind sehr dankbar für die ausgesprochen umfangreiche Hilfe, die wir im Laufe der Jahre von Coty erhalten haben", so Harf. "Diese Sache ist für viele Menschen aus aller Welt eine echte Herzensangelegenheit und Delete Blood Cancer/DKMS hat es wirklich viel bedeutet, dass Coty uns bei der Zusammenstellung einer Knochenmarkspenderdatei tatkräftig unterstützt hat."

Die klangvolle Partnerschaft zwischen Coty und Delete Blood Cancer/DKMS besteht bereits seit geraumer Zeit. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählte Cotys Hilfe bei der Gründung und Expansion von DKMS in den Vereinigten Staaten im Jahr 2004, wobei das Unternehmen in amtlichen und rechtlichen Fragen Hilfe leistete und Büroflächen in New York zur Verfügung stellte. Hinzu kam Cotys Unterstützung bei der Einführung von DKMS Polska im Jahr 2009 und bei der Registrierung des 2,5-millionsten DKMS-Spenders in Deutschland im Jahr 2011, welche in der Coty-Niederlassung in Mainz erfolgt ist. Am wichtigsten war aber wohl Cotys laufende Unterstützung bei der Mittelbeschaffung für die jährlich stattfindende Spendengala von Delete Blood Cancer/DKMS. Im Zuge der hochkarätig besetzten Veranstaltung wurden seit ihrer Einführung im Jahr 2006 bereits über 9 Millionen USD gespendet.

Begleitend zur Einführung im Vereinigten Königreich spendete Coty 10.000 £ und veranstalte Spendenaufrufe in drei verschiedenen Betriebseinrichtungen im Vereinigten Königreich: Ashford, Henwood und Wimbledon. Im Zuge der Spendenaufrufe wurden 200 potenzielle Spender in die Liste aufgenommen, womit die Einführung im Vereinigten Königreich zu einem erfolgreichen Abschluss kam.

Dabei waren die Veranstaltungen im Vereinigten Königreich nur die jüngsten von zahlreichen weiteren Spendenaufrufen unter Mitarbeitern, an denen sich Coty mit seinen weltweiten Niederlassungen beteiligt hat. Mehr als 1.000 Coty-Mitarbeiter haben sich weltweit in die Liste potenzieller Knochenmarkspender von Delete Blood Cancer/DKMS eintragen lassen. Im Zuge der "Linked Against Blood Cancer"-Partnerschaft zwischen Coty und Delete Blood Cancer/DKMS übernimmt Coty die Registrierungsgebühren für Spenden aller Coty-Mitarbeiter.

Unter Beweis stellt Coty seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft überdies in Form verschiedener Beiträge für die Soforthilfe in Gebieten, die von Naturkatastrophen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Vollständige Informationen über Coty und dessen gemeinnützige Bemühungen erhalten Sie auf www.coty.com.

Mit einem Nettoumsatz von 4,6 Mrd. USD während des am 30. Juni 2012 beendeten Geschäftsjahrs ist Coty der neue aufgehende Stern der Kosmetikbranche. Coty wurde 1904 in Paris gegründet. Das reine Kosmetikunternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio aus sehr bekannten Parfums, Farbkosmetika sowie Haut- und Körperpflegeprodukten, die in über 130 Ländern und Gebieten vertrieben werden. Cotys Produktangebot umfasst globale Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Nähere Informationen über Coty Inc. und alle Marken des Unternehmens erhalten Sie auf www.coty.com

Unsere Aufgabe besteht darin, notleidende Patienten durch die Registrierung von Knochenmarkspendern im Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen und dabei Leben zu retten. Mit über 3,4 Millionen registrierten Spendern sind wir das größte Zentrum für Knochenmarkspenden der Welt. Mehr als 34.000 unserer Spender haben mit Knochenmarkspenden zur Rettung von Leben beigetragen.

Besuchen Sie www.deletebloodcancer.org,

www.deletebloodcancer.org.uk,

www.dkms.de

oder www.dkms.pl, um nähere Informationen zu erhalten oder sich als Knochenmarkspender zu registrieren.

Im Oktober 2006 stieß der aufstrebende Marktführer aus der Kosmetikbranche Coty Inc. als Gründungssponsor zu DKMS und unterstützte die Organisation im Rahmen der "Linked Against Blood Cancer"-Partnerschaft zwischen Coty und Delete Blood Cancer/DKMS fortan bei ihrem Kampf gegen Blutkrebs. Coty hat seine umfassenden Beziehungen zu Prominenten genutzt, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und zur Rekrutierung vieler Tausend Spender aus aller Welt beizutragen. Darüber hinaus hat Coty Delete Blood Cancer/DKMS beim Aufbau unabhängiger DKMS-Gesellschaften in den Vereinigten Staaten, Polen und im Vereinigten Königreich unterstützt. Die Eröffnung weiterer Niederlassungen auf der ganzen Welt ist in Planung. Mit Leukämie - eine Form von Blutkrebs und eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen der Welt - kam die Coty-Familie persönlich in Kontakt, als der langjährige Coty-Vorsitzende Peter Harf der Krankheit 1991 erlag.

Besuchen Sie www.deletebloodcancer.org,

www.deletebloodcancer.org.uk,

www.dkms.de

oder www.dkms.pl, um nähere Informationen zu erhalten oder sich als Knochenmarkspender zu registrieren.

