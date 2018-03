WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Das Platzen der Notenbankblase steht im Raum - von Hans Weitmayr

Liquidität ist irrelevant, wenn die Banken gestürmt werden

Wien (OTS) - Alle paar Jahre erfinden Marktexperten im noch jungen 21. Jahrhundert eine neue Aktien-Wunderwaffe, eine, die die bisherigen Marktmechanismen außer Kraft setzt, alles bisher Dagewesene an Durchschlagskraft in den Schatten stellt und deshalb nur einen vernünftigen Anlegerkurs zulässt: Kaufen. Um 2001 hieß es, die Dotcom-Industrie eröffne ein neues, schrankenloses Feld. Was aus diesem Boom wurde, ist bekannt. 2007 schien sich der Immobilienmarkt - flankiert von einem atemberaubend innovativen Finanzsektor - zu einem finanziellen Perpetuum Mobile zu entwickeln. Auch hier kennen wir das Ende. Und gegenwärtig? Waren es bis zuletzt die Notenbanken, die Analysten wie Fondsmanager die Veranlagung in Aktien aufgrund der vorhandenen Liquidität als alternativlos bezeichnen ließen. Wie schnell auch diese Blase platzen kann, haben wir im Verlauf des Wochenendes gesehen: Ein tölpelhafter Vorstoß zu einer vom Volumen her kaum wahrnehmbaren Volkswirtschaft wie der zypriotischen hat ausgereicht, um die Hoffnung auf endlos steigende Märkte einmal mehr ins Wanken zu bringen.

Das soll nicht heißen, dass die jüngste Hausse dieser Tage tatsächlich endet. Es soll auch nicht heißen, dass man in den vergangenen Monaten nicht fantastisch an der Börse verdienen konnte. Es soll nur heißen, dass jeder Trend einmal abreißt und die Intervalle zwischen "Boom" und "Bust" anscheinend nicht wirklich länger werden.

Auf einer anderen, weiter reichenden Ebene hat das Wochenende aber auch gezeigt, wie beschränkt das Arsenal der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Bekämpfung der Eurokrise tatsächlich ist. Wie an dieser Stelle schon mehrfach argumentiert, droht die Gefahr, dass die Maßnahmen der EZB als mittelfristige Lösung verstanden werden, wenn sie in Wirklichkeit nur eines können: den verantwortlichen Politikern eine Atempause verschaffen, damit diese, frei vom Druck der Märkte, notwendige Reformen in der Eurozone umsetzen können.

Die Sorge, dass diese Periode ungenützt verstreicht, hat sich zuletzt verstärkt. Frankreichs Präsident Francois Hollande zeigt sich in Europa-Fragen alles andere als innovativ. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel ist mit der Vorbereitung der kommenden Wahlen beschäftigt. Europa, so scheint es, hat sich von der Rekordjagd der Märkte und dem Vertrauen in die EZB einlullen lassen - wobei es vollkommen irrelevant wird, wie viel Liquidität ins System gepumpt wurde, sobald die Bürger Europas ihre Banken stürmen und auf dem Weg dorthin die Häuserzeilen anzünden, durch die sie gerade gezogen sind.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at