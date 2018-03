EANS-News: Swiss Global Moneycare AG / Erste Vertriebseinheit für Kooperationspartner erfolgreich akquiriert - SGM plant Entwicklung und Betrieb einer eigenen multilateralen Handelsplattform

Baar (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Strategische Unternehmensentscheidungen

Die Swiss Global Moneycare AG (SGM) freut sich bekannt geben

zu können, dass man eine erste Vertriebseinheit aus Deutschland für den Kooperationspartner, eine Immobiliengesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, akquiriert hat.

Der Vertrieb des partiarischen Immobiliendarlehens wird sich zunächst auf den deutschen Markt konzentrieren. Nach erfolgreichem Start und Ausbau der Vertriebsstruktur in Deutschland soll im Weiteren die internationale Expansion erfolgen. Die notwendigen Vorbereitungen stehen kurz vor dem Abschluss. So unterstützt die SGM ihren Kooperationspartner gerade bei der Überarbeitung aller Informations- und Vertragsunterlagen sowie beim Relaunch des Internetauftritts. Sobald diese vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, werden alle bis dahin angeschlossenen Einheiten mit dem Vertrieb des partiarischen Immobiliendarlehens starten.

- SGM avisiert neues Geschäftsfeld. Eigene multilaterale Handelsplattform geplant -

Die SGM teilt mit, dass man das Ziel verfolgt, bis zum Herbst 2013 eine eigene multilaterale Handelsplattform zu entwickeln und zu betreiben. Eine erste Abklärung mit den verantwortlichen Aufsichtsbehörden wurde bereits in die Wege geleitet.

Der Verwaltungsrat begründet diesen Schritt damit, dass man im Zuge der Einstellung des First Quotation Boards in Frankfurt und dem damit verbundenen Delisting der eigenen Aktie, bei vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen einen hohen Bedarf nach einer Alternative für die Handelbarkeit von Wertpapieren festgestellt hat: "Wir haben uns in der zweiten Hälfte des letzten Jahres aufgrund des Ziels, die Handelbarkeit unserer Aktie aufrechtzuerhalten, nach alternativen Möglichkeiten umgesehen. Im Rahmen dieser Nachforschungen sind wir auf das interessante Konzept der multilateralen Handelsplattform gestoßen. Nach eingehender Analyse mussten wir jedoch zur Kenntnis nehmen, dass aktuell nur sehr wenige dieser Handelsplattformen als eine echte Alternative zu den renommierten Börsenplätzen betrachtet werden können. Bei vielen dieser Plattformen sind uns erhebliche Defizite hinsichtlich der Qualität, Usability und dem Kosten-Nutzen-Effekt aufgefallen."

Die SGM will genau hier ansetzen und sich bei der Entwicklung ihrer eigenen multilateralen Handelsplattform an den erfolgreichen Konzepten am Markt orientieren. Hierzu zählt z.B. die OTC-X der Berner Kantonalbank.

Die SGM hat bereits Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern (Banken und Finanzdienstleister) aufgenommen und schon jetzt die Zusage eines Finanzdienstleisters erhalten, der beabsichtigt auf der Handelsplattform der SGM als Makler tätig zu werden. Die SGM beabsichtigt den Rollout ihrer multilateralen Handelsplattform für den gesamten deutschsprachigen Raum. Zunächst ist die Vermarktung der Plattform für Deutschland geplant, später sollen die Schweiz und Österreich folgen.

- Aktuelle Information zum Stand der Einreichung des Wertpapierprospekts -

Die SGM hat aufgrund einiger förmlicher Beanstandungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das Wertpapierprospekt überarbeitet und zur erneuten Prüfung vorgelegt. Die Billigung seitens der BaFin wird nun in Kürze erwartet.

Unternehmensinformation:

Die Swiss Global Moneycare AG (SGM) mit Sitz in Baar ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit umfassendem und diversifiziertem Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Vermögensverwaltung, Relocation und Family Office.

Die SGM ist qualifizierter Finanzintermediär gemäß schweizerischer Gesetzgebung und SRO-Mitglied im VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen), eine in der Schweiz führende und offiziell anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO) und Mitglied der BOVV-VQF (Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter).

Das Portfolio der SGM erstreckt sich von beratenden Dienstleistungen über vermittelnde und betreuende Serviceleistungen bis hin zu verwaltenden Tätigkeiten. Im Einzelnen bietet die SGM Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Um- und Ansiedlung von Unternehmen und Privatpersonen, Domizilverwaltung, Private Vermögensverwaltung, Beratung bei Gründung schweizerischer Unternehmen und Stiftungen, Full Office Services für Unternehmen und Privatpersonen, Nachfolgeregelung für Unternehmen, Anlage von und in Private Equity, Vermittlung von Finanzierungen, Immobilienverwaltung und -beratung, Sportlermanagement und -beratung.

Weitere Informationen unter: www.sgmoneycare.ch.

*** ENDE DER PRESSEMITTEILUNG***

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Erwartungen, Erklärungen, Absichten, Strategien und Meinungen enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen basieren auf die der Geschäftsführung von Swiss Global Moneycare AG an dem entsprechenden Tag verfügbaren Informationen, und tatsächliche Ergebnisse können je nach Eintritt zukünftiger Ereignisse innerhalb und außerhalb der Kontrolle der Geschäftsführung variieren, einschließlich Risiken und Unsicherheitsfaktoren, welche erhebliche Abweichungen tatsächlicher Ergebnisse verursachen könnten.

Der Verwaltungsrat übernimmt keine Verantwortung, um die Inhalte dieser Pressemitteilung im Falle aufkommender neuer Aspekte oder neuer Gegebenheiten, die eventuell die Fakten ändern, zu aktualisieren.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Swiss Global Moneycare AG Bahnhofstrasse 4 CH-6340 Baar Telefon: +41 41 760 90 21 FAX: +41 41 760 90 23 Email: contact @ sgmoneycare.ch WWW: http://www.sgmoneycare.ch Branche: Unternehmensberatung ISIN: CH0017251098 Indizes: Börsen: Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Swiss Global Moneycare AG

Bahnhofstrasse 4

CH-6340 Baar

E-Mail: contact @ sgmoneycare.ch

Internet: http://www.sgmoneycare.ch