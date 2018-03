ASFINAG: Streufahrzeuge in Kärnten und in der Steiermark im Dauereinsatz

Graz (OTS) - Der Winter lässt nicht locker - seit Montag Nachmittag hat vor allem in Kärnten und in der südlichen Steiermark erneut starker Schneefall eingesetzt. Bei Villach fielen in knapp drei Stunden mehr als 25 Zentimeter Schnee, die Auffahrt Villach-West war wegen hängengebliebener Lkw bereits kurz gesperrt. Insgesamt 69 Fahrzeuge der ASFINAG sind seit Mittag in ganz Kärnten auf den Autobahnen unterwegs, um dem neuerlichen Wintereinbruch Herr zu werden. Auch auf der Pack herrscht Alarmstufe "weiß", alle Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Unterwald sind bereits im Einsatz und auf eine Nachtschicht vorbereitet. Die ASFINAG hat sich natürlich auf die prognostizierten starken Schneefälle bestens vorbereitet, alle Salzlager wurden rechtzeitig aufgefüllt.

Mit einer Entspannung der Wettersituation ist frühestens gegen Mitternacht zu rechnen.

Im Sinne der Verkehrssicherheit appelliert die ASFINAG zudem, das Fahrverhalten und die Abstände unbedingt an die winterlichen Verhältnisse anzupassen. Lkw-Lenker sollten vor Steigungen wie etwa der Pack-Autobahn unbedingt Ketten anlegen.

