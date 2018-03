Grenzenloses Entertainment mit Sky+: Sky präsentiert HD-Receiver mit 2TB-Festplatte

Wien (OTS) - Ab 26. März 2013: Sky+ Receiver mit einer 2TB-Festplatte schafft noch mehr Platz im persönlichen Archiv - bis zu 200 Stunden an HD-Inhalten und damit für komplette Serienstaffeln, eine ganze Bundesligasaison des Lieblingsclubs und vieles mehr (für Satellitenkunden)

Zusätzlich wird der über Sky+ verfügbare On-Demand-Service Sky Anytime massiv erweitert - abrufbar sind über 400 aktuelle Filme, Serien, Dokus, Kinderprogramme und Sport in brillantem HD; kontinuierliche Aktualisierung der Inhalte

Mobile Record: Mit dem neuen Sky Guide auf Sky Go Sendungen über Computer, iPad, iPhone oder iPod touch von unterwegs aufnehmen

Ab 26. März präsentiert Sky seinen Satellitenkunden die nächste große Innovation und bringt den Sky+ HD-Receiver mit einer 2TB-Festplatte auf den Markt. Ein Terabyte (entspricht ca. 1.000 Gigabytes) können Sky Kunden dabei komplett für ihr persönliches Archiv nutzen und damit alle Lieblingssendungen aus dem Sky oder Free-TV-Programm aufzeichnen. Damit ermöglicht Sky ein noch flexibleres Entertainmenterlebnis: Komplette Staffeln der neuesten Serien wie "Spartacus - War Of The Damned" (RTL Crime), "Add a Friend" (TNT Serie HD) und "Defiance" (Syfy HD) - dank Serienaufnahmefunktion lassen sich per Knopfdruck sämtliche Episoden automatisch programmieren -, die komplette Bundesligasaison mit allen 34 Spielen des Lieblingsclubs oder Sonderprogrammierungen zu Filmreihen von "Harry Potter", "American Pie" oder "Fluch der Karibik" - all das und vieles mehr findet in Zukunft Platz. Insgesamt passen rund 100 HD- oder 300 SD-Filme ins persönliche Sky+ Archiv.

Die zweite Hälfte der Festplatte des Sky+ 2TB-Receivers ist für den innovativen Service Sky Anytime reserviert und erweitert diesen mit einer riesigen Auswahl an Inhalten. Über Nacht werden kontinuierlich frische, redaktionell ausgewählte Programmhighlights auf die Festplatte geladen. Damit können Sky Kunden noch mehr brandneue Blockbuster, erstmals auch 3D-Filme, komplette Staffeln der neuesten HBO-Serien wie z.B. "Game of Thrones" (Staffel 1-3), packende Dokumentationen, Kinderprogramme und spannende Sporthighlights völlig flexibel auf Abruf genießen, vieles davon in brillanter HD-Qualität. Es entsteht somit eine einzigartige Mediathek, die mit kontinuierlich über 400 Programminhalten keine Wünsche offen lässt. Sky Anytime steht ohne zusätzliche Kosten bei jedem Abonnement mit Sky+ Receiver zur Verfügung.

Der Sky+ Receiver bietet eine Vielzahl innovativer Features, unter anderem lässt sich die laufende Sendung per Knopfdruck aufnehmen, anhalten und zurückspulen - damit verpassen Zuschauer garantiert keine Sekunde ihres Lieblingsprogramms.

Marcello Maggioni, Executive Vice President Customer Group bei Sky Deutschland: "Mit der riesigen 2TB-Festplatte bieten wir unseren Kunden ein Terabyte Platz für ihr persönliches Archiv und ein zusätzliches Terabyte für unseren einzigartigen Service Sky Anytime mit über 400 Filmen, Serien, Dokumentationen und Sporthighlights jederzeit auf Abruf. Damit präsentieren wir erneut eine erstklassige Innovation, die die Kundenbedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt stellt und ab Ende März für Sky Satellitenkunden und im nächsten Schritt für unsere Kabelkunden verfügbar ist."

Dank des neuen interaktiven Programmführers Sky Guide auf Sky Go können Kunden (über Satellit) dank Mobile Record jetzt von überall über Computer, iPad, iPhone oder iPod touch die Aufnahme ihrer Lieblingssendungen für Ihren Sky+ Receiver programmieren.

Programmhighlights auf Sky Anytime (Auswahl)

Filme

Zorn der Titanen 3D (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 26.03.)

Men in Black 3D (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 26.03.)

Snow White and the Huntsman (ab 01.04.)

Ted (ab 02.04.)

Ghost Rider: Spirit of Vengeance 3D (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 02.04.)

Piranha 3D (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 20.04.)

American Pie: Das Klassentreffen (ab 22.04.)

Fast verheiratet (ab 28.04.)

Total Recall (ab 29.04.)

Serien

Game of Thrones (Staffel 1 und 2 als komplette Boxsets, ab 20.04.) Game of Thrones (Staffel 3 OV, ab 02.04.)

Copper (komplettes Boxset exklusiv für Sky+ 2TB, ab 29.03.)

Dokumentationen

Die Krise - Weltwirtschaft am Abgrund (Spiegel Geschichte, ab 03.04. mittwochs)

Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls (Discovery Channel, ab 22.04. montags)

Kinderprogramme

Karlsson vom Dach (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 01.04.)

Gullivers Reisen (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 01.04.)

Die fantastische Welt von Gumball (Cartoon Network, ab 15.04.)

Die Scooby Doo Show (Boomerang)

Die Gruselschule (Junior)

Sport

Zusammenfassungen aller Bundesliga und DFB-Pokal-Spiele, ausgewählter UEFA Champions League und UEFA Europa League Spiele sowie aller Spiele der österreichischen Bundesliga

Wrestling Magazine Raw und Smackdown (exklusiv für Sky+ 2TB)

Sky Select

Resident Evil: Retribution 3D (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 26.03.) Hotel Transsilvanien 3D (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 26.03.)

Die Vermessung der Welt 3D (exklusiv für Sky+ 2TB, ab 28.03.)

WWE WrestleMania (ab 09.04.)

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (auch in 3D exklusiv für Sky+ 2TB, ab 19.04.)

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger (auch in 3D exklusiv für Sky+ 2TB, ab 26.04.)

