EANS-News: Montega AG / Ludwig Beck AG: Onlinegeschäft mit Kosmetika läuft gut an - Positive Guidance für 2013

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Comment (ISIN: DE0005199905 / WKN: 519990)

Analysten/Analyse, Aktie, Research, Halten

Hamburg (euro adhoc) - Ludwig Beck hat im Rahmen seiner Analystenkonferenz am Freitag die Anfang Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt und einen Ausblick für 2013 gegeben. Demnach soll die Top Line vor allem aufgrund des jüngst angelaufenen E-Commerce Geschäfts mit hochwertigen Kosmetika (viele hiervon vertreibt LB exklusiv) im laufenden Jahr um 4-6% gesteigert werden und das EBT zwischen 11 und 13 Mio. Euro liegen (12,1 Mio. in 2012). Die folgende Tabelle fasst die finanziellen Eckdaten zusammen:

<Tabelle>

Die auf der Analystenkonferenz veröffentlichten Highlights des GJ 2012 lauten wie folgt:

- Textilbranche schließt 2012 mit einem Minus von 2% ab, während LB am Stammsitz den Umsatz um knapp 3% steigern konnte.

- Während 60% der Händler rote Zahlen schreiben, konnte LB die EBIT-Marge auf 16% steigern - eine derartige Marge findet man sonst nicht im Multi Label Textilhandel, sondern eher bei vertikalen Anbietern (Inditex, Hennes & Mauritz).

- Januar und Februar 2013 "absolut im Plan" trotz verspätetem Wintereinbruch.

- Trotz zahlreicher Filialschließungen (zuletzt ESPRIT im OEZ München per 30.6.2012) und damit zusammenhängender Umsatzeinbußen von rd. 25 Mio. Euro in den letzten 10 Jahren, belegen Umsatz und Ergebnisse, dass sich die Konzentration auf das Stammhaus am Marienplatz ausgezahlt hat.

- LB hält aktuell 68% der Immobilie am Marienplatz. Der Restanteil geht im Rahmen eines Vermächtnisses der Herren Feldmaier (beide 75 Jahre alt) kostenfrei auf LB über - Erhebliche stille Reserven, da Immobilie noch mit Wertansätzen aus 2001 in der Bilanz steht (keine Pflicht zur Hochschreibung).

- Anleihe und Kapitalerhöhung "kein Thema", dafür plant LB ein Aktienrückkaufprogramm, wobei keine Informationen zum Zeitraum und Umfang genannt wurden.

- Ab 2014 entsteht durch die Umwandlung eines Lagers eine neue Verkaufsfläche im Untergeschoss und wird mit bestehender Fläche zusammengelegt. Hierdurch wird die Verkaufsfläche von 11.500 qm um 4% auf 12.000 qm erhöht.

Besonderes Augenmerk galt den neuen E-Commerce Aktivitäten, die sich deutlich besser entwickeln als erwartet. Seit Dez. 2012 ist LB über seine Onlinetochter in diesem relativ wettbewerbsarmen Markt aktiv, der ein Volumen von rd. 150 Mio. Euro p.a. aufweist. Gegenüber dem Hauptkonkurrenten Douglas, der ca. 50% des Marktvolumens abdeckt, hat LB den Vorteil, dass keinerlei Kanibalisierungseffekte zum stationären Handel entstehen, sondern die Onlineerlöse inkrementelle Umsatzbeiträge darstellen.

Laut Vorstand kommen fast alle neuen Onlinekunden nicht aus dem Münchener Raum und der Durchschnittsbon liegt deutlich über dem stationären Verkauf. Interessanterweise sind seit Dezember auch die Umsätze im stationären Kosmetikhandel (Filiale HAUTNAH in den Fünf Höfen) überproportional gewachsen.

Der Anlaufverlust der Online-Tochter lag in 2012 bei rd. 0,6 Mio. Euro und soll in 2013 bei etwa 0,7-0,8 Mio. liegen. Ein Breakeven ist für 2015 geplant. Bereits jetzt erzielt die Onlinetochter an guten Tagen Umsätze von über 6.000 Euro pro Tag. Für 2013 gehen wir hier insgesamt von Umsätzen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro aus.

Fazit: Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen an die Guidance 2013 angepasst und marginal erhöht, woraus sich auch ein leicht höheres Kursziel von 28,60 Euro ergibt. Wir bestätigen unsere Halten-Empfehlung für die Ludwig Beck-Aktie.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikation gehört die Organisation von Roadshows und Field Trips zum Leistungsspektrum der Montega AG.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Montega AG Kleine Johannisstraße 10 D-20457 Hamburg Telefon: +49 (0)40 41111 3780 FAX: +49 (0)40 41111 3788 Email: info @ montega.de WWW: http://www.montega.de Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: - Indizes: Börsen: Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

web: www.montega.de

E-Mail: research @ montega.de