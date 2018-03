GRÜNE-Holub: Grüne Zufriedenheit nach heutigen Gesprächen

Konstituierungen am Grün-Donnerstag für Holub weiterhin "sehr realistisch"

Klagenfurt (OTS) - Aus der ersten Detailverhandlungsrunde mit SPÖ und ÖVP geht Grünen-Verhandlungsführer LAbg. Rolf Holub positiv gestimmt in die nächsten Gespräche: "Wir haben den konstruktiven Kurs in den heutigen Verhandlungen weiter fortgesetzt, dafür danke ich den Vertreterinnen und Vertretern von SPÖ und ÖVP. Wir konnten in weiteren Punkten Übereinstimmungen erzielen und nähern uns immer weiter einer Einigung an", so Holub über den momentanen Verhandlungsstand. Natürlich bestünden weiterhin einige Knackpunkte, die für Holub aber "nicht unüberwindbar" sind.

"Die Grünen werden in dieser Woche jeden Tag in den Verhandlungen dafür arbeiten, dass sich am Grün-Donnerstag der Landtag und in weiterer Folge die Landesregierung konstituieren kann. Wir konnten heute 20% der bisher offenen Punkte erledigen. Den Grünen geht es weiterhin vor allem um verstärkte Transparenz und Bürgerbeteiligung in der kommenden Regierung. Wir werden in einer möglichen Dreier-Koalition auf jeden Fall für eine Auffrischung der bisherigen Regierungspolitik sorgen. Wir sind der Garant dafür, dass die Regierungspolitik nicht in ihre bisherigen alten Muster verfällt", so Holub abschließend.

