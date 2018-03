Abentung: Brüsseler rot-grünes Abstimmungschaos bedroht bäuerliche Betriebe

Verschärfte Auflagen für Umwelt- und Bioprogramme - Grüne torpedieren Biobetriebe

Wien (OTS) - "Noch weiter könnten Worte und Taten nicht auseinanderklaffen", reagierte Bauernbund-Direktor Johannes Abentung verwundert auf eine Aussendung der SPÖ-Europamandatarin Karin Kadenbach und Behauptungen von NR-Abgeordneten Wolfgang Pirklhuber. "EU-Abgeordnete Kadenbach beteuerte treuherzig, sie sei stolz darauf, dass Österreich EU-Spitzenreiter in der Bio-Produktion sei. Zudem will sie sich bei der diesbezüglichen Abstimmung im EU-Parlament dafür eingesetzt haben, dass der Biolandbau für das Greening anrechenbar ist. Schaut man aber in die Abstimmungslisten ist ganz klar, dass sowohl die Grünen als auch Kadenbach und ihre Fraktionsmitglieder gegen diese Anrechenbarkeit gestimmt haben", zeigte sich Abentung über diese Falschmeldungen verärgert. "Konkret müssten damit alle Biobetriebe Greening-Auflagen einhalten. Das ist eine heftige Verschärfung gegenüber den Vorschlägen der Kommission", wunderte sich der Direktor, dass ausgerechnet die Grünen die Biobetriebe noch mit zusätzlichen Auflagen belasten wollen.

Erinnerungslücken zeigen peinliches SPÖ-Abstimmungschaos

Kadenbach hatte außerdem behauptet, dass die Anrechenbarkeit von Bio auf das Greening eine Parlamentsmehrheit erhalten hätte. "Nicht nur, dass Frau Kadenbach vergessen hat, wie sie abstimmte, sie ignoriert das Ergebnis des Votums", so Abentung. "Durch dieses Votum der Sozialisten und Grünen werden tausende heimische Biobetriebe, die bereits seit Jahrzehnten Umweltleistungen weit über das Gesetz hinaus erbringen, massiv benachteiligt. Erinnerungslücken einzelner Mandatare können sich schnell in politische Fahrlässigkeit verwandeln", fasste Abentung das Abstimmungschaos der sozialdemokratischen und grünen Abgeordneten zusammen. "Offenbar ist die Verwirrung bei Pirklhuber darauf zurückzuführen, dass Bioprogramme in einem eigenen Artikel - getrennt von den Agrarumweltprogrammen - abgestimmt wurden. Es sieht ganz danach aus, dass die Grünen irrtümlich Bio torpediert haben, obwohl sie eigentlich ÖPUL gemeint hätten. "So hat auch die Grün-Abgeordnete Ulrike Lunacek für die Verschärfung bei Bio gestimmt, ÖVP-Mandatarin Elisabeth Köstinger war selbstverständlich dagegen", informierte Abentung.

Hoffnung auf umwelt- und biofreundliche Verhandlungslinie im Agrarministerrat

"Mit dieser Abstimmung ist die Verhandlungsposition des EU-Parlaments fixiert. Unglücklicherweise haben die Grünen in unheiliger Allianz sowohl die Umweltprogramme als auch den Bio-Sektor benachteiligt. Durch das rot-grüne Abstimmungsdesaster könnte der Erfolgsweg von Bio in Österreich und Europa leichtfertig zunichte gemacht worden sein", richtet der Bauernbund-Direktor jetzt höchste Erwartungen an den dieswöchigen EU-Agrarministerrat. Der Bauernbund habe sich stets für eine sinnvolle Weiterentwicklung der heimischen Biobranche eingesetzt. "Um die hohe Umweltqualität in flächendeckendem Ausmaß aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, dass auch Agrarumweltmaßnahmen und Natura 2000 auf das Greening anrechenbar sind", verlangte Abentung abschließend eine Definition der EU-Greening-Vorschriften, die bisherige Umweltstandards wirklich honoriert anstelle von Öko-Diktatur.

