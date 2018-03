FGÖ-Bundesheergewerkschaft: Zuerst Nulllohnrunde für 2013 beenden, dann erst Verhandlungen über Lohnerhöhungen 2014

Wahlen - Wahlzuckerl und wie sich die GÖD als Gut verkauft!

Wien (OTS) - "Wir schreiben den März 2013, und schon bemühen sich alle möglichen Strömungen in der GÖD, da sind sich sogar mal FCG und FSG einig, bereits auf Gehaltsverhandlungen 2014 zu drängen. Ist schon klar, dass die GÖD ihr Verhandlungsdesaster von 2013 -Nulllohnrunde - so schnell wie möglich vergessen machen möchte und mit einem Erfolg - Lohnrunde 2014 - in die Nationalratswahlen gehen will. Immerhin sind doch mehr als 350.000 wahlberechtigte Bedienstete des öffentlichen Dienstes plus ihre Familien davon betroffen. Also eine ganze Menge Wahlvolk, welches man damit "einkaufen" kann", so Manfred Haidinger, Präsident der Bundesheergewerkschaft.

"Weitaus arbeitnehmerfreundlicher wäre es doch, den Druck der Nationalratswahlen 2013 dafür zu nutzen, auch für die Bundesbediensteten die Nulllohnrunde wieder aufzuschnüren. Die Länder haben schon fast alle vorgelegt und Lohnerhöhungen für 2013 festgelegt", so Haidinger weiter. Es sei an der Zeit, dass die GÖD ihr Verhandlungsmandat für die Bediensteten des öffentlichen Dienstes auch für diese wahrnehme und keine parteipolitischen Spielchen, vornehmlich ÖVP-Spielchen auf dem Rücken der zu Vertretenden spiele. "Bei uns im Bundesheer", weiß Haidinger zu berichten, "laufen der GÖD bereits die Mitglieder scharenweise davon bzw. wechseln zur FGÖ-Bundesheergewerkschaft. Dies bringt uns immer mehr in Zugzwang. Wir bereiten uns bereits vor, um schon 2014 und nicht erst 2016, so wie eigentlich geplant, um die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit für den Bereich BMLVS und ÖBH gemäß §4 des Arbeitsverfassungsgesetzes beim Bundeseinigungsamt anzusuchen."

"Darüber hinaus, prüfen wir gerade die Frage des Antrages um Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit der GÖD", so Haidinger, "weil aus unserer Sicht die Unabhängigkeit der GÖD (Arbeitnehmerseite) von der Arbeitsgeberseite (Regierung) durch die immense Anhäufung der Mehrfachfunktionen der GÖD Funktionäre, bestes Beispiel dafür ist wohl der Vorsitzende der GÖD, Fritz Neugebauer, nicht mehr gegeben ist und somit ein Aberkennungsgrund nach dem Arbeitsverfassungsgesetz vorliegt. Wir steuern auf turbulente Zeiten zu, aber mit uns als fairen Partner an ihrer Seite, brauchen sich die Bediensteten des BMLVS und ÖBH nicht zu fürchten. Mehr Angst hätte ich persönlich schon, wenn ich mich auf die GÖD verließe, denn diese wird in der nächsten Zeit viel mehr mit sich selbst zu tun haben, ähnlich wie damals der ÖGB, und daher nicht mehr so viel Zeit für die Arbeitnehmervertretung haben", hält Haidinger abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesheergewerkschaft

Florianigasse 16/8

1080 Wien

fgoe-afh @ msn.com

Tel. 0660 622 0000