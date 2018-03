SP-Deutsch: Herr Wansch, wie geht es eigentlich Frau Meschar?

SPÖ kämpft für die Interessen der MieterInnen, die FPÖ für die Grundstückspekulanten

Wien (OTS/SPW) - "Es ist ein starkes Stück, dass ausgerechnet Alfred Wansch, bis 2012 Vorstand in der Gertrud Meschar Privatstiftung, gegen die erfolgreiche Wiener Wohnpolitik polemisiert. War doch Wansch Teil des blauen Netzwerks rund um Nationalratspräsidenten Martin Graf, das eine alte Dame um ihr Vermögen gebracht hat. Daher sollte er sich in Sachen sozialer Gerechtigkeit ausschweigen, anstatt die Initiativen der Stadt für günstiges Wohnen schlechtzureden", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Montag. "Herr Wansch, Sie haben in dieser wichtigen Frage null Glaubwürdigkeit - genauso wie ihre Partei, die bekanntlich 2003/2004 keine Sekunde gezögert hat, 60.000 BUWOG-Wohnungen zu verschleudern!," so Deutsch.****

Die Wiener SPÖ dagegen setzte sich mit ganzer Kraft für die Interessen der Gemeindebau-MieterInnen ein, unterstrich der Landesparteisekretär: "Während auch die ÖVP 400.000 abgegebene Stimmen bei der Volksbefragung ignoriert und weiter ungeniert den Verkauf von Gemeindewohnungen fordert, stellen wir uns klar gegen einen solchen Ausverkauf! Darüber hinaus sorgen wir für noch mehr Wohnzufriedenheit im Gemeindebau." Anstatt die Mieterinnen und Mieter ständig zu verunsichern, solle sich die FPÖ für mehr Gerechtigkeit bei Steuern und Abgaben einsetzen - "aber in dieser Frage stehen die Blauen klar auf Seiten der Grundstücksspekulanten." Abschließend stellte Deutsch klar: "Wir nehmen die Sorgen der Wiener GemeindebaumieterInnen ernst und präsentieren maßgeschneiderte Lösungen. Die FPÖ hat in dieser Hinsicht nichts vorzuweisen, sondern - siehe Causa Meschar - dringend vor der eigenen Türe zu kehren!" (Schluss) tr

