ORF-Live-Übertragung der Amtseinführung von Papst Franziskus

Außerdem am 19. März: Papst-Porträt und zwei Dokus in "kreuz und quer"

Wien (OTS) - Seit Mittwochabend hat die katholische Kirche ein neues Oberhaupt: den Argentinier Jorge Mario Bergoglio, der den Papstnamen Franziskus gewählt hat. Die Wahl des 76-jährigen Argentiniers kam dabei für viele überraschend. Für die meisten Vatikan-Beobachter hatte er nicht zum engsten Favoritenkreis gezählt. Bergoglio ist nicht nur der erste Papst, der sich den Namen Franziskus gegeben hat, sondern auch der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri und der erste Jesuit, der dieses hohe Amt bekleidet. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes im Petersdom wird er am Dienstag, dem 19. März 2013, in sein Amt eingeführt. ORF 2 überträgt live von 9.05 bis 11.50 Uhr. Im ORF-"Papst-Studio": Christoph Riedl, Stefan Gehrer und der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner. Im Schaltgespräch:

ORF-Rom-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder.

Über die Amtseinführung von Papst Franziskus am 19. März berichtet Ö1 im "Mittagsjournal" ab 12.00 Uhr. Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios informieren umfassend im Rahmen der Nachrichten und "Journale". Am Mittwoch, dem 20. März, gibt es im Ö1-Religionsmagazin "Praxis -Religion und Gesellschaft" (16.00 Uhr) einen Rückblick auf die Amtseinführung des neuen Papstes, und der Jesuitenpater und Missionsprokurator, der römisch-katholische Theologe Hans Tschiggerl, analysiert, welche Bedeutung es hat, dass Papst Franziskus aus Lateinamerika kommt und ein Ordensmann ist.

Unter dem Titel "Franziskus - Ein Papst aus Argentinien" zeigt "kreuz und quer" - präsentiert von Doris Appel - ebenfalls am 19. März um 22.30 Uhr in ORF 2 ein von Peter Beringer gestaltetes Porträt des neuen Papstes. Um 22.50 Uhr folgt die Dokumentation "Franz von Assisi - Programm für die Weltkirche?" von Friedrich Klütsch. Um 23.25 Uhr porträtieren Elisabeth Krimbacher und Thomas Grusch in "Weit weg von Rom" die klassische Situation der "Kirche vor Ort" in Österreich:

"Franziskus - Ein Papst aus Argentinien" - Ein Film von Peter Beringer

Die Überraschung war groß, als sich am Mittwochabend der Argentinier Jorge Mario Bergoglio als neuer Papst der Öffentlichkeit präsentierte. Er ist der erste Jesuit und Lateinamerikaner an der Spitze der katholischen Kirche. Als "Kardinal der Armen" hat sich der neue Pontifex in seiner Heimat einen Namen gemacht - in sozialen Fragen hat Bergolgio immer wieder Fehlentwicklungen der Globalisierung und Schattenseiten der Marktwirtschaft angeprangert. Wer ist der neue Papst mit dem Namen Franziskus? Wofür steht er? Und in welche Richtung wird er die römisch-katholische Kirche führen?

"Franz von Assisi - Programm für die Weltkirche?" - Ein Film von Friedrich Klütsch

Der Name, den sich der neue Papst aus Argentinien gegeben hat, ist Programm: Franziskus. Er erinnert einerseits an Franz Xaver, den Mitbegründer des Jesuitenordens, dem ja auch der neue Papst angehört, vielmehr jedoch an jenen Heiligen, der sich als radikaler Kirchenkritiker und Reformer dem Ideal der Armut verschrieben hat:

Franz von Assisi. Bereits zu Lebzeiten wurde Franz von Assisi, der in einer Zeit der Kreuzzüge eine kompromisslose Botschaft des Friedens formulierte, wie ein Heiliger verehrt. Was aber wollte er wirklich? Wie lautete seine Botschaft? Und welches Bild von Kirche hatte er vor Augen?

Wie konnte ein Kaufmannssohn ohne theologische Ausbildung zum Begründer der größten Ordensfamilie in der römischen Kirche werden? Warum wurde das Grab des Mannes, der eine wandernde Kirche ohne Grundbesitz wollte, zum Grundstein eines monumentalen Kirchenbaus? Über die Wundmale Jesu, die er auf dem Berg La Verna empfangen haben soll, hat Franz von Assisi zeitlebens geschwiegen. Ab wann wurden die Stigmata dazu benutzt, ihn zu einem zweiten Christus zu verklären? Wer hat aus dem radikalen Kirchenkritiker den wichtigsten katholischen Heiligen gemacht?

Die Dokumentation geht den Widersprüchen in der Gestalt des Franz von Assisi (1181/82 bis 3.10.1226) nach. Spielszenen beschreiben die Wendepunkte in seinem Leben. Recherchen an Originalschauplätzen und Aussagen von Historikern verdichten sich zu einem neuen Bild des Heiligen. Die Überlieferung, die ihn auf einen Tierfreund und zum Erfinder der Weihnachtskrippe reduziert hat, wird als Geschichtsfälschung entlarvt.

Angesichts einer Kirche, der es in erster Linie um Macht und Reichtum ging, forderte Franz von Assisi eine Rückkehr zum urchristlichen Ideal der Evangelien. Seine Gemeinschaft von Laienbrüdern wollte nicht nur die Menschen zu einer Umkehr bewegen, sondern vor allem die Kirche selbst. Vom Klerus verlangte er die Aufgabe aller Besitzstände. Die Kirchenhierarchie sollte abgeschafft und die Geistlichen sich auf immerwährende Wanderschaft begeben. Mit seinen Forderungen stand der Kirchenerneuerer in der Nähe der mittelalterlichen Armutsbewegungen wie der der Katharer, die die Kirche als Bedrohung für ihre Einheit wahrnahm und mit allen Mitteln bekämpfte. Bei seinem Besuch in Rom würde sich entscheiden, ob der Bürgersohn aus Assisi selbst als Ketzer verurteilt oder als kirchenpolitische Antwort auf die Herausforderung durch die Armutsbewegungen eingesetzt werden sollte. Die Instrumentalisierung des Kritikers als Garanten für das Überleben der traditionellen Kirche gelingt. Noch zu Lebzeiten wird Franz von Assisi wie ein Heiliger verehrt. Zehntausende in ganz Europa schließen sich seiner Bewegung an. Bald aber beginnt die Kirchenleitung damit, Einfluss auf die Entwicklung des Ordens der "Minderen Brüder" zu nehmen. Bei der Diskussion um die Ordensregel greift sie durch und verhindert eine Festschreibung der radikalen Ziele. Franz von Assisi wird entmachtet und gibt schließlich die Ordensleitung auf.

Um ihn als Vorbild unerreichbar zu machen, wird er zu einem zweiten Jesus stilisiert. Seine Botschaft wird verstümmelt. Alle vorhandenen Darstellungen über sein Leben werden unter Ordensgeneral Bonaventura (1221-1274) vernichtet und durch eine kirchenkonforme Heiligenlegende ersetzt. Seine treuesten Anhänger werden als Ketzer verfolgt und enden auf den Scheiterhaufen der Inquisition.

"Weit weg von Rom" - Ein Film von Elisabeth Krimbacher und Thomas Grusch

Die Neuwahl von Papst Franziskus lässt mehr denn je Fragen zur Zukunft der Kirche wachwerden. Wohin wird das neue Oberhaupt die Gläubigen führen? Werden Konservative oder Reformer den Kirchenkurs bestimmen - und was bedeutet das für den Einzelnen? Werden die Unterstützer der österreichischen Pfarrer-Initiative in den geforderten Reformen bekräftigt oder kommt es in Zukunft gar zu einer echten Spaltung: hier die Erneuerer, die auf strukturelle Reformen pochen, und dort die sogenannten Traditionellen, die in erster Linie eine Gotteskrise orten, der man mit Strukturänderungen nicht nachkommen könne?

"Das Gesäusel macht mich narrisch", sagt Max Tödtling (43), Dechant von Leoben und Mitglied der Pfarrer-Initiative: "Das wären ja alles nur Randprobleme, meint die Kirchenleitung, und: Wir sollen lieber mehr über Jesus reden. Ja, wenn das so ist, warum tun wir dann so lang herum mit den Randproblemen und lösen sie nicht ganz einfach, damit wir uns auf das Wichtige konzentrieren können?" Tödtling beruft sich auf das Zweite Vatikanische Konzil, wenn er sagt, es wäre geradezu seine Pflicht als Seelsorger, aufzustehen und auf Missstände hinzuweisen: "Wir Pfarrer sind in Sorge und sagen damit einfach: Wir können so nicht mehr weitermachen!" Dechant Tödling ist einer jener vielbeschäftigten Seelsorger in Österreich. Er leitet momentan vier Pfarren in Leoben: Hinterberg, Göss, Donawitz und Waasen, insgesamt 12.500 Personen sind hier zu betreuen. Gemeinsam mit Kaplan Lukasz Wojtyczka und seinem "Team" versucht er, zwischen seinen vielen Terminen die Menschen nicht zu vergessen. Für ihn ist die Arbeit an der Basis das Um und Auf - zuerst Mensch sein und dann erst das Amt repräsentieren - und täglich die Balance schaffen zwischen den Verordnungen der Amtskirche und dem Umgang mit den Anliegen, Sorgen, Nöten, den Freuden und auch dem Scheitern der einzelnen Gläubigen.

Der Film porträtiert die klassische Situation der "Kirche vor Ort" in Österreich: immer größere Pfarrverbände, Priestermangel, steigende Kirchenaustritte und ein schwindendes Interesse nicht nur seitens der Jugendlichen an der römisch-katholischen Kirche. Zu Wort kommen die Kleriker, engagierte Laien und das ganz normale Kirchenvolk - denn sie alle machen die Kirche heute aus.

Auf der ORF-TVthek wird der feierliche Gottesdienst zur Amtseinführung von Papst Franziskus als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt. Im Rahmen eines Themenschwerpunkts stehen außerdem zahlreiche weitere Sendungen rund um die Papstwahl und den neuen Papst als Video-on-Demand zur Verfügung.

