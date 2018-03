OSTWIND feiert umjubelte Premiere in Frankfurt / Kinostart ist am 21. März 2013

München (ots) - Großes Kino gestern in Frankfurt: Am Sonntagnachmittag feierte Katja von Garniers Ostwind in den E-Kinos Weltpremiere. Zahlreiche große und kleine Premierengäste verfolgten voller Spannung das Pferdeabenteuer um die magische Freundschaft zwischen Mika und dem unzähmbaren Hengst Ostwind.

Bevor der Vorhang für OSTWIND aufging, stellte sich Hauptdarstellerin Hanna Binke gemeinsam mit der Regisseurin Katja von Garnier, den Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton sowie u. a. Marvin Linke, Nina Kronjäger, Tilo Prückner und Jürgen Vogel der Presse auf dem Roten Teppich und schrieb fleißig Autogramme für die zahlreich erschienenen Fans. Das gesamte OSTWIND-Team wurde nach Filmende mit tosendem Applaus von den begeisterten Premierengästen gefeiert und ließ den erfolgreichen Abend anschließend bei der Party im Mantis Roofgarden gemütlich ausklingen.

Premierenfotos und Poolmaterial von der Premiere stehen ab sofort zum Download unter www.constantinfilm.medianetworx.de bereit.

