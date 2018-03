Zypern - Stronach/Lugar: Bankensanierung nicht auf dem Rücken kleiner Sparer!

Drastische Maßnahme zu diesem Zeitpunkt nicht nötig

Wien (OTS) - "Was sich in Zypern derzeit abspielt, ist eines EU-Mitgliedslandes unwürdig! Es darf nicht sein, dass das kleine Sparer, Familien und Pensionisten über Nacht ihr Geld verlieren, um Misswirtschaft und marode Banken zu stützen, zumal eine derart drastische Maßnahme zu diesem Zeitpunkt nicht nötig war", erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Deshalb müsse die Zwangsabgabe gedeckelt werden. "Spekulanten, die ihr Vermögen auf Zypern geparkt haben, können hingegen durchaus zur Kasse gebeten werden", so Lugar, der sich ab einer Einlage von 100.000 Euro durchaus eine "kräftige" Zwangsabgabe vorstellen kann.

Für Lugar sind die Vorgänge auf Zypern aber auch ein Beweis, "dass der ESM nicht richtig funktioniert." Deshalb müsse sich Finanzministerin Fekter auf EU-Ebene nicht nur dafür einsetzen, dass die kleinen Sparer ihr Geld behalten dürfen, "Fekter muss auch einen Ausstieg Österreichs aus dem ESM anstreben, bevor die zypriotischen Verhältnisse im gesamten EU-Raum Fuß fassen", so Lugar.

