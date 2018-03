VP-Neuhuber: Wiener Wirtschaft braucht neue Impulse, keine neuen Belastungen

Wien (OTS) - "Die Ruster Klubklausur der Wiener SP wird in den Köpfen der Wiener/innen als Synonym für neue Belastungen eingehen. Diesmal haben die Sozialdemokraten eine neue Steuer erfunden, mit der sie unter dem schönen Titel "Infrastrukturabgabe" ab 2014 Immobilieneigentümer in Wien schröpfen wollen. Und die Wiener Grünen schauen zu, als ob sie das alles nichts anginge. Hauptsache, sie bekommen Spielgeld für ihre Radwege", so der Wirtschaftssprecher der ÖVP Wien, LAbg. Alexander Neuhuber.

Statt endlich einmal intelligent zu sparen, wie Finanzstadträtin Brauner es immer wieder ankündigt habe, blieben immer nur neue Belastungen über. Bei der Null-Lohnrunde für Wiener Beamte, die die Stadtregierung vollmundig angekündigt habe, sei man ja schon im Liegen umgefallen. "Jetzt sucht man neue Finanzierungsquellen. Das zeigt einmal mehr, dass diese Stadtregierung mit ihrem Latein am Ende ist", betont Neuhuber.

"Unglaublich, welche Belastungen in der ersten Hälfte dieser Legislaturperiode auf die Wiener/innen zugekommen sind - man denke nur an Parken, Wasser, Kanal, Müll. Das lässt Böses für die zweite Hälfte vermuten", so der VP-Wirtschaftssprecher. Auch bei der U-Bahn-Steuer sei Ärgstes zu befürchten. Die Abgabe nicht nach der Anzahl der Mitarbeiter zu berechnen, sei eine langjährige Forderung der ÖVP Wien und an sich begrüßenswert. Das Ziel müsse aber sein, die Abgabe ganz zu streichen, auf keinen Fall dürfe eine Umstellung auf eine andere Messgröße zu einer Erhöhung und Mehrbelastung führen.

"Es muss endlich Schluss sein mit neuen Steuern und Erhöhungen. Die Wiener Wirtschaft braucht neue Impulse, keine neuen Belastungen", so Neuhuber abschließend.

