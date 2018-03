FP-Gudenus: Freiheitliche fordern Aktion scharf gegen tschetschenische Kriminelle!

Terror-Paten, Mörder, Schläger, Asylbetrüger - rund sieben Tschetschenen pro Tag tatverdächtig

Wien (OTS/fpd) - Beinahe täglich ethnische Konflikte auf Wiens Straßen: Der bislang jüngste Fall ist die Massenprügelei Tschetschenen gegen Türken bei einer Hochzeit in Favoriten. Obwohl Polizei, WEGA und Diensthunde einschritten, wurden vier Türken krankenhausreif geprügelt. Es gab 16 Anzeigen. "Obwohl sogar in Österreich als Asylanten anerkannte Terror-Paten von Georgien aus gegen Russland kämpfen, immer wieder Morde - etwa jener auf der Donauinsel - auf das Konto von tschetschenischen Killern gehen und in Österreich jeden Tag rund sieben Tschetschenen als Tatverdächtige für teils schwerste Verbrechen ausgeforscht werden, reißen verantwortungslose Politiker die Türe für diese Wirtschaftsflüchtlinge weit auf", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "beinahe kein anderes zivilisiertes Land nimmt diese Menschen noch auf, weil schlicht kein Verfolgungsgrund vorliegt."

Mit 3.098 stellten Bürger der Russischen Föderation im vergangenen Jahr die zweitgrößte Gruppe der Asylwerber - durch die Bank Tschetschenen. Natürlich nimmt Rot-Grün in Wien die meisten davon auf. "90 Prozent der Tschetschenen, die nach Österreich kommen, stammen nicht aus ihrer Heimat, sondern aus einem Lager in Polen, einem sicheren Drittland, und schlagen sich durch Tschechien oder die Slowakei, ebenfalls sichere Drittländer, zu uns durch", weiß Gudenus, "das ist, laut Dublin 2-Vereinbarung, unzulässig. Ich bin es langsam leid, der Innenministerin laufend die Rechtslage erklären zu müssen. Kriminelle müssen sowieso sofort, aber auch jene 90 Prozent der Tschetschenen, die reine Wirtschaftsflüchtlinge sind, in ihre Heimat zurückgeführt werden." (Schluss)

