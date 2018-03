EANS-News: asknet AG / Gewusst wie: asknet gibt Tipps für internationales Affiliate Marketing

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Karlsruher eCommerce Spezialist präsentiert sich auf Affiliate TactixX in München

Marketing/eCommerce

Karlsruhe (euro adhoc) - Karlsruhe, 18. März 2013 - Auf der Affiliate TactixX in München, stellt die asknet AG, ihr Experten-Wissen im Bereich Affiliate Marketing unter Beweis. asknets Affiliate Experten sind vor Ort und stellen die Affiliate Programme ihrer Hersteller vor. Interessenten erfahren alles über die Tipps und Tricks im internationalen Affiliate Marketing - in persönlichen Gesprächen, mittels Anwendungsbeispielen oder im aktuellen Whitepaper.

Internationale Expertise

asknet, führender Anbieter für eCommerce-Lösungen, kann auf eine beeindruckende Expertise verweisen. Bereits seit 2005 ist das Karlsruher Unternehmen eine Partnerschaft mit Commission Junction, einem internationalen Markführer im Bereich Affliate Marketing, eingegangen. Seither folgen weitere namhafte Marketing-Partner wie beispielsweise TradeDoubler, einem der führenden europäischen Affiliate Anbieter. Für eine Reihe namhafter internationaler Softwarehersteller steuert asknet deren internationales Affiliate Marketing.

Erfahrung aus erster Hand

"Dank unserer langjährigen Erfahrung, können wir unseren Kunden heute nicht nur die passenden Affiliate Programme und Konditionen empfehlen, und mit ihnen individuelle Kampagnen erarbeiten sondern haben insbesondere ein großes Netzwerk an internationalen Affiliates, mit denen wir erfolgreich zusammenarbeiten", sagt Christian Herkel, VP Global Accounts asknet. Er und sein Team kennen die Stolpersteine, wie beispielsweise das permanente Verändern von Programm-Richtlinien. Sie wissen auch, welche Faktoren für ein erfolgreiches Affiliate Marketing entscheidend sind.

Diese Details und Erfahrungen bündelt Katja Speck in asknets aktuellem Whitepaper "How to Be Successful in International Affiliate Marketing". "Dieser Bereich ist nicht nur sehr dynamisch, sondern auch sehr wichtig für Unternehmen, die über das Internet ihre Umsätze generieren", weiß die eCommerce Spezialistin. "Umso wichtiger ist es zu wissen, wie man ein Affiliate Programm aufsetzt und an veränderte Anforderungen anpasst, ohne Chancen zu vergeben."

Affiliate TactixX

Die Affiliate TactixX wird vom Vogel Verlag veranstaltet und findet vom 19. bis 20. März 2013 im Internationalen Congress Centrum München statt. Wie schon in den letzten Jahren bietet die größte deutsche Affiliate Marketing Konferenz auch diesmal einen vielseitigen Mix aus Vorträgen, Intensiv-Workshops und Networking Möglichkeiten.

Über asknet

asknet bietet seinen Kunden individuelle Outsourcing-Lösungen für den globalen Software-Vertrieb über das Internet. Gegründet 1995 als Spin-Off des Karlsruher Instituts für Technologie - KIT (ehem. Universität Karlsruhe) hat sich das Unternehmen weltweit zu einem der führenden unabhängigen Anbieter für internationale eCommerce Lösungen entwickelt. Zusätzlich zu den integrierten Shop-Lösungen für Hersteller digitaler Produkte wie Software entwickelt und betreibt asknet Portale für den Software-Vertrieb und versorgt zudem rund 80% der deutschen Universitäten mit Software-Produkten. 2011 erwirtschaftete asknet einen Umsatz in Höhe von rund 65,4 Mio. EUR. Zu den Kunden des Karlsruher Unternehmens zählen namhafte Anbieter wie ABBYY, CyberLink, F-Secure, Nero, NetObjects, Norman oder Panda Security.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: asknet AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 D-76131 Karlsruhe Telefon: +49 (0)721 96 458 6369 FAX: +49 (0)721-96 45899 Email: info @ asknet.de WWW: http://www.asknet.de Branche: E-Commerce ISIN: DE0005173306 Indizes: Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Katja Speck

VP Marketing, Sales & Business Development

Tel.: +49 (0)721 96 458-6369

E-Mail: katja.speck @ asknet.com