Knappes Wasser - gemeinsame Lösungen

Wien (OTS) - Wasser- und Energieversorgung sowie Ernährungssicherheit hängen eng zusammen. Wie Lösungen für den weltweit steigenden Bedarf an Trinkwasser, Energie und Nahrung künftig aussehen können, diskutieren morgen auf Einladung der Austrian Development Agency (ADA), der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, ExpertInnen in Wien.

Wasser ist lebensnotwendig. Doch 800 Millionen Menschen müssen heute weltweit ohne sauberes Trinkwasser auskommen sowie 2,5 Milliarden gänzlich ohne oder mit ungenügenden sanitären Einrichtungen. Aufgrund des Bevölkerungsanstiegs auf mehr als acht Milliarden Menschen bis 2050 wird der Verbrauch der kostbaren Ressource rasant wachsen. Lösungen für eine ausreichende Wasserversorgung sind dabei eng an Energie- und Ernährungsfragen geknüpft: Nach Schätzung der Vereinten Nationen wird der Bedarf an Süßwasser bereits 2030 nur noch zu 60 Prozent gedeckt sein. Gleichzeitig wird die Menschheit 40 Prozent mehr Energie benötigen und die landwirtschaftliche Produktion um 70 Prozent gesteigert werden müssen.

Beim DialogEntwicklung, einer Veranstaltungsreihe der Austrian Development Agency, diskutieren morgen Abend in Wien Franz Marré, Leiter des Referats Wasser, Energie, Stadtentwicklung und Geosektor des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn, und Thomas Kohler vom Forschungszentrums für Entwicklung und Umwelt der Universität Bern über aktuelle Strategien der Entwicklungszusammenarbeit. Es geht darum, Lösungen zu finden, um in den Ländern des Südens und Ostens Wasser-, Energie- und Ernährungssicherheit zu erreichen.

Wasser ist Leben - das Engagement Österreichs

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit unterstützt ihre Partnerländer seit vielen Jahren bei der Ausarbeitung und Umsetzung lokaler und regionaler Wasserversorgung und Siedlungshygiene. Außerdem setzt sich Österreich gemeinsam mit der Global Water Partnership für grenzüberschreitendes Wasserressourcenmanagement im Einzugsgebiet des Akanyaru-Flusses zwischen Ruanda und Burundi ein. "Die internationale Zusammenarbeit mit anderen Gebern ist uns wichtig, denn gemeinsam können wir mehr bewirken", sagt Brigitte Öppinger-Walchshofer, Geschäftsführerin der ADA, der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. "Durch Arbeitsteilung und gemeinsame Finanzierungen steigern wir die Effektivität, wie wir am Erfolgsbeispiel Uganda sehen. In den kommenden vier Jahren wird die ADA auch dort ein Projekt der Europäischen Kommission umsetzen. 350.000 Menschen werden in ländlichen Kleinstädten Ugandas mit Sanitäranlagen ausgestattet und Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. Dafür stellt die Europäische Kommission 30 Millionen Euro zur Verfügung", so Öppinger-Walchshofer.

Im Internationalen Jahr der Kooperation im Bereich Wasser 2013 informiert die ADA online umfangreich über Programme und Projekte, Daten und Fakten zum Thema Wasser: www.entwicklung.at. Gemeinsam mit BAOBAB und Südwind wird ein Programm für Schulen rund ums Thema Wasser und Entwicklung angeboten:

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Länder in Afrika, Asien, Zentralamerika sowie in Südosteuropa bei ihrer nachhaltigen sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung. Das Außenministerium (BMeiA) plant die Strategien und Programme, die Austrian Development Agency (ADA), die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, setzt diese gemeinsam mit öffentlichen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen um.

