Festplattenabgabe: Deutsche Buchbranche solidarisiert sich mit österreichischem Buchhandel, Verlagen und Schriftstellern

Leipzig/Wien (OTS) - Die größten Vertreter der deutschen Buchbranche, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. und der Verband deutscher Schriftsteller, unterstützen die österreichischen Interessenvertreter in der Forderung nach der Festplattenabgabe zur Abgeltung der Urheberrechte im digitalen Zeitalter.

Im Rahmen der Leipziger Buchmesse vom 14. bis 17. März 2013 zeigten sich die zwei größten Vertreter der deutschen Buchbranche solidarisch mit Österreichs Schriftstellern, Verlagen und Buchhandlungen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Vertreterorganisation von rund 5.900 Buchverlagen und Buchhandlungen, sowie der Verband deutscher Schriftsteller (VS), mit etwa 3.800 Mitgliedern als größter Bundesverband für Autoren und Schriftsteller in Deutschland, unterstützen die Forderung ihrer österreichischen Kollegen zur Einführung der Festplattenabgabe. "In Deutschland gilt die Pauschalabgabe auf Festplatten bereits seit 2010 rückwirkend bis 2002 mit demselben Zweck wie in Österreich, nämlich um die Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Werke und Leistungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch zu kompensieren", erklärt Imre Török, Vorsitzender des VS.

Kein Umsatzrückgang beim Elektrohandel zu befürchten

Zu den Bedenken des Elektrohandels in Österreich, dass es aufgrund einer Festplattenabgabe zu Verkaufsrückgängen von Computern und Festplatten kommen würde und in Folge negativ auf den Wirtschaftsstandort auswirken könnte, erklärt Dr. Christian Sprang, Justitiar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels: "Wir gehen davon aus, dass die Einführung der Urheberrechtsabgabe auf Festplatten und PCs keine Auswirkungen auf den Handel hatte. Verkaufsrückgänge oder Markteinbrüche sind uns nicht bekannt. Im Jahr 2012 jedenfalls meldete der Handel Umsatzzuwächse bei Notebooks, Tablet-PCs und Desktop-Geräten."

Breitbandabgabe keine Alternative zur Festplattenabgabe

Eine Breitbandabgabe, wie sie derzeit in Österreich diskutiert wird, sieht Imre Török hingegen nicht als Alternative zu einer Festplattenabgabe: "Der Diebstahl von Büchern kann nicht geduldet werden, im Internet ebenso wenig wie in Buchhandlungen oder Kaufhäusern. Kreative Leistungen müssen natürlich auch im Netz entlohnt werden. Ziel kann keinesfalls sein, den illegalen Download und Tausch geistigen Eigentums zu legalisieren. Vorgelegte Modelle zu einer Kulturflatrate und ihre Bewertung in der deutschen Diskussion haben gezeigt, dass dies kein geeignetes Mittel ist. Würde eine Flatrate eingeführt, könnte der Urheber nicht mehr entscheiden, wie und in welchem Umfang sein Werk genutzt wird. Faktisch bedeute das eine Abkehr vom bestehenden Urheberrecht."

Pauschalabgabe auf Festplatten in Deutschland

Die Festplattenabgabe wird in Deutschland in Form der Pauschalabgabe basierend auf § 54 des deutschen Urheberrechtsgesetzes seit 2010 rückwirkend bis 2002 eingehoben. Für in Deutschland verkaufte Festplatten sind die Pauschalabgaben an die ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) abzuführen. Die eingenommenen Gelder werden über die Gesellschaften GEMA, VG-Wort und VG Bild-Kunst an deren Mitglieder verteilt.

