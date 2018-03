"Attwenger: Clubs" am 22. und 23.3. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Die österreichische Ausnahmeband Attwenger präsentiert am Freitag, den 22. und am Samstag, den 23. März ihr achtes Album "Clubs" samt DVD im ORF-RadioKulturhaus. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr. Wenige Restkarten gibt es noch.

Zehn Jahre Tour-Highlights live: Einzelne Nummern wurden zerlegt, neu bearbeitet, gemischt und zu einem Fleckerlteppich zusammengefügt. Entstanden sind 36 neue Nummern, mit deren Hilfe sich Zuhörer/innen in Sekundenschnelle durch die unterschiedlichen Konzerte zappen und Markus Binder (Schlagzeug, Gesang) und Hans-Peter Falkner (Akkordeon, Gesang) live erleben können. Gastmusiker sind Harri Stojka, Sigi Maron, Fred Frith u.a.

Markus Binder über die Intention zu "Clubs": "Die Idee war, ein Live-Konzert nicht 1:1 abzubilden, sondern weitgehend unbekannte Mitschnitte von einmaligen Auftritten zu bringen ... Es ist ein virtuelles Live-Konzert, das aus Aufnahmen von 2001 bis 2012 besteht, geschnitten wie ein Film." Dem Album ist auch eine DVD mit zwei Roadmovies beigelegt, die Markus Binder während der USA-Konzertreise, von Texas über New Orleans bis nach New York, und während der "Flux"-Tour mit dem Mobiltelefon gefilmt und am Computer bearbeitet hat. Die so entstandene DVD wird auch im RadioKulturhaus vorgestellt.

"Attwenger: Clubs" findet am Freitag, den 22. und am Samstag, den 23. März im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses statt. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr. Markus Binder und Hans-Peter Falkner präsentieren im Konzert ihre achte CD "Clubs" - Live CD and Roadmovie DVD. Eintritt: EUR 24,-. Mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

