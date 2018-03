Event- und Social Media Management - zwei Berufe mit Zukunft!

Infos beim Open House an den EWS-Wien am 20. März 2013, 18h

Wien (OTS) - Wie werde ich Event Manager? Diese Frage wurde auf der vergangenen BeST-Messe wieder am meisten gestellt. Bei den Europa-Wirtschaftsschulen (EWS) Wien gibt es darauf eine internationale Antwort, denn die EWS-Wien bilden die Eventprofis von morgen aus - flexibel, vielseitig, mit umfassendem Wirtschaftswissen und der notwendigen Praxis!

"Die Eventbranche sucht qualifizierte Mitarbeiter, die Spaß leben, aber auch in Eventkategorien denken und diese umsetzen können. Einsatz, Ausbildung und Inszenierungsstärke sind die wesentlichen Eigenschaften für das gesuchte Personal. Basis ist eine breit gefächerte Ausbildung, die die Spielregeln der Branche vermittelt und die zukünftigen Mitarbeiter zum unmittelbaren Einstieg vorbereitet.", meint Mag. (FH) Thomas Kenyeri, Fachvortragender der EWS Wien für Eventmanagement, Agenturbesitzer und Eventveranstalter (Summer Splash, Coca-Cola Weihnachts-Truck-Tour).

"Die Soft Skills, also Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, ganzheitliches Denkvermögen, Kreativität und Umsetzungsstärke, sind von großer Bedeutung. Es bedarf aber auch einer soliden Basis in den Bereichen Wirtschaftswissen, IT und Fremdsprachen, um originelle Events professionell umzusetzen" meint Ingeborg Kühling, Leiterin der EWS Wien.

NEU ab Herbst 2013: SOCIAL MEDIA MANAGEMENT, für all' jene, die mit Google, Facebook, Twitter und Co. beruflich Karriere machen wollen.

Ihr EWS-Plus:

Vortragende aus der Praxis - heute Ihr Lehrer, morgen Ihr Boss

Studieren in Kleingruppen

Praxisorientiertes Wirtschaftswissen

Reale Projekte und Events schon während der Ausbildung planen

Internationale Projektwochen, Auslandspraktika und Studienaufenthalte

Flexible Abschlüsse bis zum Bachelor

Kommen Sie zum OPEN HOUSE am 20. März 2013, 18h, und erfahren Sie mehr über diese zukunftsträchtigen Berufe. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Ingeborg Kühling-Garfield, Dr. jur



Europa-Wirtschaftsschulen (EWS)

Liechtensteinstraße 3, 1090 Wien

www.ews-wien.at

Tel: 01/587 54 77 0

info @ ews-wien.at