EANS-Adhoc: Von Roll Holding AG / Massive Belastung des Geschäftsergebnisses 2012 durch Sondereffekte (mit Dokument)

» Bestellungseingang von CHF 505,1 Millionen, Rückgang von 9,7% » Umsatz von CHF 497,1 Millionen, Umsatzrückgang von 8,5% » Betriebsverlust von CHF 50,1 Millionen von Wertberichtigungen beeinflusst

Au / Wädenswil, 18. März 2013 - Die Von Roll Holding AG hat heute die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2012 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2012 ist für Von Roll insgesamt enttäuschend verlaufen. Der Bestellungseingang für das Geschäftsjahr 2012 belief sich auf CHF 505,1 Millionen im Vergleich zum Vorjahr von CHF 559,6 Millionen. Von Roll weist für das Geschäftsjahr 2012 einen Konzernumsatz von CHF 497,1 Millionen aus (2011: CHF 543,3 Millionen), wobei das Geschäftssegment Insulation gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzrückgang von 7,6 % und der Bereich Composites von 7,1 % verzeichneten. Das Transformatorengeschäft erlitt aufgrund von massiven Lieferverzögerungen einen Umsatzeinbruch von 26 %, wobei der Produktionsstau im letzten Quartal beseitigt werden konnte.

Die Umsatzentwicklung in den Regionen war unterschiedlich stark vom konjunkturellen Marktumfeld beeinflusst. In der Region Americas reduzierte sich der Umsatz um CHF 14,2 Millionen auf CHF 126,9 Millionen (2011: CHF 141,1 Millionen). Die anhaltende Marktschwäche in Europa führte zu einem Umsatzrückgang von 7,6 % auf CHF 259,2 Millionen (2011: CHF 280,6 Millionen). In Asien führte insbesondere die Situation im Windenergiebereich in Indien zu einem Umsatzrückgang auf CHF 111,0 Millionen (2011: CHF 121,6 Millionen).

Der negative EBIT von CHF 50,1 Millionen wurde überwiegend durch eine Kombination aus operativen Verlusten und Wertminderungen im Transformatorengeschäft verursacht. Umfangreiche Wertberichtigungen mussten im Bereich des Transformatorengeschäfts in Israel sowie dem Isolationsunternehmen Shenzhen in China vorgenommen werden, da die bei der Akquisition angenommenen hohen Margen nicht erzielt werden können. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis der Geschäftssegmente Insulation und Composites war zusammengenommen zwar positiv, blieb jedoch deutlich unter dem Vorjahresergebnis und damit hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt ist das negative Unternehmensergebnis von CHF 64,5 Millionen auf zahlreiche Einmaleffekte zurückzuführen. Eine gute Entwicklung zeigte der operative Cashflow, der gegenüber dem Vorjahr um CHF 21 Millionen angestiegen ist und damit im positiven Bereich liegt.

Anfang des Jahres 2013 blieb der Auftragseingang im Bereich Insulation und Composites anhaltend schwach. Und auch insgesamt überwiegen nach wie vor in Europa die rezessiven Kräfte. Es lässt sich grundsätzlich ein kurzfristiges Bestellungsmuster sowie eine begrenzte Geschäftsvisibilität beobachten. Trotz des widrigen Umfelds hält Von Roll zum heutigen Zeitpunkt am Grundsatz der im vergangenen Jahr präsentierten Unternehmensstrategie fest. Da sich die allgemeinen Bedingungen nicht zuletzt durch das schwierige konjunkturelle Umfeld verschlechtert haben, muss der Zeitrahmen für die Umsetzung jedoch realistisch angepasst werden. Es konnten dennoch bereits eine Reihe von Investitionsprojekten angestossen werden. Eines der grösseren Projekte ist dabei beispielsweise die umfassende Erneuerung eines Grossteils des Produktions- und Logistiksystems am Hauptstandort Breitenbach. Darüber hinaus befindet sich eine Reihe von Projekten zur Herstellung neuer Produkte sowie zur Qualitätsverbesserung bereits in der Entwicklung.

Tiefergehende Informationen erhalten Sie im Geschäftsbericht 2012. Dieser ist digital erhältlich unter http://www.vonroll.ch/de/finanzberichte.html

Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Isolationsprodukte, -systeme und -services und an mehr als 30 Standorten in 19 Ländern mit rund 2 800 Mitarbeitern vertreten.

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht der Von Roll Holding AG.

