Open House an der FH des bfi Wien

Am 5. April informiert die FH des bfi Wien rund um das Studium

Wien (OTS) - Einblick in die wirtschaftswissenschaftlichen Studienprogramme bietet die FH des bfi Wien am Tag der offenen Tür, Freitag 5. April 2013. Von 10:00 - 18:00 Uhr können sich Interessierte über die einzelnen Studiengänge direkt vor Ort informieren. In zahlreichen Schnupperlehrveranstaltungen, persönlichen Gesprächen sowie Beratungen, stellen sich insgesamt 13 berufsbegleitende sowie Vollzeit Bachelor- und Masterstudiengänge vor. Studierende und ExpertInnen der Studiengänge berichten von ihren Erfahrungen aus Studium und Lehre. Die Stipendienstelle gibt Auskunft über Beihilfen. Vorträge zum Aufnahmeverfahren runden das Programm ab.

Folgende Studiengänge stellen sich vor:

Bachelorstudiengänge

Arbeitsgestaltung und HR-Management

Bank- und Finanzwirtschaft

Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung

Film-, TV- und Medienproduktion

Logistik und Transportmanagement

Projektmanagement und IT

Technisches Vertriebsmanagement

Masterstudiengänge

Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung

International Banking and Finance, englischsprachig

Logistik und Transportmanagement

Projektmanagement und Organisation

Quantitative Asset and Risk Management, englischsprachig

Strategic HR Management in Europe, englischsprachig

Über die Fachhochschule des bfi Wien

Die Fachhochschule des bfi Wien ist die einzige Hochschule in Wien, die von der EU mit dem ECTS-Label und Diploma Supplement Label ausgezeichnet wurde. Damit gehört die FH des bfi Wien zur Bologna-Elite und unterstreicht die Qualitätsführerschaft als eine der führenden Fachhochschulen Österreichs.

In den 13 Studiengängen studieren derzeit rund 1.850 Studierende -rund 70% davon berufsbegleitend - ab Herbst 2013 werden es rund 1.900 sein. Über 80 Partnerhochschulen weltweit bieten ein Netzwerk an hochqualifiziertem Wissenstransfer für Studierende und Lehrende.

Das Motto "Wir bilden Europas Spitze!" ist Programm: Die FH des bfi Wien setzt auf größte Internationalisierung in allen Studiengängen sowie auf eine starke Verbindung zwischen Praxis und wissenschaftlicher Orientierung. Mit der Erlangung des Zertifikats "hochschuleundfamilie" setzt die FH des bfi Wien darüber hinaus auch Maßstäbe im Bereich Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium.

www.fh-vie.ac.at/News-Presse/News/5.-April-Open-House



Das Team der Fachhochschule des bfi Wien freut sich auf Ihren

Besuch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Datum: 5.4.2013, 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

FH des bfi Wien

Wohlmutstrasse 22, 1020 Wien



