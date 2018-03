EANS-News: Symrise AG: Vorstandsvertrag mit Achim Daub bis 2016 verlängert

Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat den

Vertrag des Vorstandsmitglieds Achim Daub vorzeitig bis Ende 2016 verlängert.Die Kontinuität in der Führungsspitze von Symrise ist damit gewährleistet. Achim Daub gehört dem Führungsgremium seit 2006 an.

Dr. Thomas Rabe, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagte: "Wir freuen uns über die Vertragsverlängerung mit Achim Daub, der den Geschäftsbereich Scent & Care seit dem Börsengang im Jahr 2006 erfolgreich führt. Diese Kontinuität ist ein gutes Signal an die Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre. Symrise ist strategisch hervorragend aufgestellt und hat beste Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum. Der Aufsichtsrat freut sich, die gute Zusammenarbeit mit Achim Daub auch in den kommenden Jahren fortzusetzen."

Achim Daub (50 Jahre) ist seit 2004 im Konzern in verschiedenen Management-Positionen innerhalb der Scent & Care Division in Deutschland, Frankreich und den USA beschäftigt. Seit dem Börsengang des Unternehmens 2006 verantwortet er den Geschäftsbereich weltweit. Die globale Ausrichtung des Geschäfts mit Parfümölen, Duftstoffen und kosmetischen Wirkstoffen hat Achim Daub mit Fokus auf schnell wachsende Segmente und Märkte in den vergangenen Jahren maßgeblich vorangetrieben.

Über Symrise

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln.

Mit einem Umsatz von 1,735 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2012 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind.

Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.www.symrise.com

