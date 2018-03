LieberLieber Software: Device Day am 8. April

LieberLieber präsentiert am 8. April in Wien professionelle, großformatige Multitouch-Lösungen

Wien (OTS) - Das Wiener Softwarehaus LieberLieber präsentiert am 8. April 2013 in Kooperation mit Microsoft Österreich die neuesten Multitouch-Applikationen. LieberLieber zeigt gemeinsam mit seinen internationalen Hardware-Partnern Samsung, Polytouch (D), MyMultitouch (D) und FlatFrog (SE) die neuesten Large-Format-Applikationen aus der Multitouch-Welt. Im Mittelpunkt des LieberLieber Device Day stehen Vorträge der Hardware-Partner und von Anwendern. In der parallel laufenden Ausstellung haben die Besucher die Gelegenheit, alle Lösungen praktisch zu testen.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Rüdiger Maier

ruediger.maier @ lieberlieber.com

+43-1-9072627-204