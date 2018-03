Dörfler in ÖSTERREICH: "Ich ziehe definitiv in den Landtag ein"

Ex-Landeshauptmann bekräftigt vor morgiger Sitzung, sein Mandat zu behalten

Wien (OTS) - Im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Montagsausgabe) legt sich Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler fest, nicht auf sein Landtagsmandat zu verzichten: "Ich ziehe definitiv in den Landtag ein und werde mein Direktmandat ausüben. Das Mandat gehört ja nicht der Partei, sondern es handelt sich um ein Direktmandat für Gerhard Dörfler. Dieses Mandat ist kein Objekt politischen Kuhhandels."

Ob er am Montag selbst bei der FPK-Krisensitzung teilnehmen werde, ließ Dörfler noch offen: "Es wird im Vorfeld einige Gespräche geben. Ob ich hinkomme, überlege ich mir noch."

An FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache übt Dörfler massive Kritik:

"Zurufe aus Wien kommen nie gut an - schon gar nicht in Kärnten. Im Übrigen müssen sich manche in der Partei an der Nase nehmen, die haben ein Benehmen, das ist bedauerlich."

Auf die Frage, ob er im Falle eines Parteiausschlusses einen eigenen Klub bzw. eine Partei gründen werde, antwortet Dörfler: "Ein eigener Klub ist kein Thema. Ich warte einmal die Sitzung ab, dann werden wir sehen, wie es mit Dörfler, Dobernig und Anton weitergeht."

