Franziska Jägerstätter im 101. Lebensjahr verstorben

Linzer Diözesanbischof Schwarz würdigte Witwe des Seligen Franz Jägerstätter als "große Christin und ein großes Vorbild im Glauben"

Linz, 17.03.13 (KAP) Franziska Jägerstätter, die Witwe des Seligen Franz Jägerstätter (1907-1943), ist am Samstag im 101. Lebensjahr im Kreis ihrer Familie in ihrem oberösterreichischen Heimatort St. Radegund verstorben. Das teilte die Diözese Linz am Sonntag mit. Noch vor wenigen Tagen hatte Jägerstätter am 4. März ihren 100. Geburtstag gefeiert. Laut Angaben der Familie sei sie gegen 23 Uhr "friedlich entschlafen". Die Termine für Requiem und Begräbnis werden laut Diözese demnächst bekannt gegeben.

Der Linzer Diözesanbischof Ludwig Schwarz würdigte die Verstorbene in einer ersten Stellungnahme als "große Christin und ein großes Vorbild im Glauben". Gottvertrauen und Handeln nach dem Evangelium seien bei Franziska und ihrem 1943 von den Nationalsozialisten hingerichteten Mann Franz "im Gleichschritt gegangen", so Schwarz, daher werde die Verstorbene "für unsere Diözese ein wichtiges Vorbild im Glauben bleiben". Er sage ihr für ihr Lebens- und Glaubenszeugnis "ein herzliches Dankeschön und Vergelt's Gott". Der Familie der Verstorbenen sprach Schwarz sein Beileid aus.

Franziska Jägerstätter wurde am 4. März 1913 in Hochburg (Oberösterreich) in eine große Bauernfamilie geboren. Franz und Franziska Jägerstätter heirateten am Gründonnerstag des Jahres 1936, der Ehe entstammten drei Töchter. Ihr Mann Franz wurde am 9. August 1943 von den Nationalsozialisten im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet. Das 1997 offiziell eröffnete Seligsprechungsprozess für Franz Jägerstätter wurde am 21. Juni 2001 auf diözesaner Ebene abgeschlossen. Die Seligsprechung erfolgte am 26. Oktober 2007 im Linzer Mariendom.

