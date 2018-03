Weingipfel der Superlative im Steirereck

Salzburg (OTS) - Bei einer in Österreich wohl einzigartigen Raritätenverkostung wurden gestern Abend im bekannten Wiener Haubenrestaurant Steirereck 34 seltene und teure Flaschen französischer und deutscher Spitzenweine geleert, darunter auch viele ältere Jahrgänge, die am Markt nur noch selten zu haben sind. Eingeladen hatte Katharina Wolf, die in Steinbach am Attersee ansässige jüngste Spitzenweinhändlerin Europas. Wolf (27) brachte neben der Moselwinzerin Katharina Prüm (Weingut J.J.Prüm) auch Julie Grésiak und Baptiste Guinaudeau mit, die jungen Besitzer und Önologen des weltbekannten Bordelaiser Weinguts Lafleur.

Die 33 zahlenden Gäste konnten von ein paar der derzeit wertvollsten Weine der Welt probieren, etwa von einem Pomerlol Le Gay aus dem Jahrgang 1947, einem Cheval Blanc aus dem Jahrgang 1938, einem Château Lafite Rothschild aus dem Jahrgang 1953, einem Château Lafleur aus dem Jahrgang 1983, einem Château Figeac aus dem Jahrgang 1986, oder die seltene, restsüße Riesling-Goldkapsel-Auslese 1983 der Lage Wehlener Sonnenuhr von J. J. Prüm an der Mosel.

Dazu servierte das Team der Familie Reitbauer ein achtgängiges Spitzenmenü mit Gerichten wie Gold- & Chioggia Rüben mit Schwarznessel, Haselnüssen und Würtz-Tapenade (vegetarisch), Schneebergland-Ente mit gebratenem Sprossensalat, schwarzem Rettich & Erdnuss, über Holzkohle gegrillter Almochse mit Schwarzwurzeln, Feigen und Bleichsellerie oder Java-Kaffee mit gelben Datteln, Zwetschken und Zimtblüten.

Ein Sinn der Veranstaltung war, neben dem Trinkvergnügen auch die Nachhaltigkeit und Wertstabilität großer französischer und deutscher Weine zu beweisen, die auch aus mittleren Jahrgängen kommend oft über Jahrzehnte kaum an Geschmack und Strahlkraft verlieren. Diese alte Art der Vinifikation ist in den letzten Jahren mitunter einem schnellen Weinmachen gewichten, das über zwei Dekaden fast alle berühmten Weingegenden der Welt erfasste. Katharina Wolf hingegen handelt vor allem mit Weinen, die von allen Moden unbeeinflusst bleiben und ihren Wert über Generationen behalten.

Zu den besten Weinen des Abends zählten laut Publikumsmeinung der 1947er Le Gay und der 1938er Cheval Blanc, die trotz ihres hohen Alters eine einzigartige Frische und ein überraschend klares Säurespiel bewiesen, das beide Weine erstaunlich lebendig und jung erscheinen ließ. Mit einem Potential für weitere Jahre. Potential für einen Klassiker hatte auch der 1989er Lafleur, der in dreißig Jahren wohl zu den gesuchtesten Rotweinen der Welt zählen wird.

Der Gesamtwert der verkosteten Flaschen betrug 35.000 Euro, die Teilnehmer an der Verkostung hatten für den kulinarischen Abend 1.500 Euro zu entrichten. Dafür tranken sie Weine, die man im Leben selten ein zweites Mal trinkt. Schon schlicht aus dem Grund, dass es von einigen Kreszenzen nur mehr ein paar hundert Flaschen gibt. Nach diesem Abend sind es ein paar weniger.

