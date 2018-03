Karlheinz Töchterle: Nachwuchsförderung ist wichtiger Grundstein für wissenschaftliche Karrieren

BMWF stellt rund 650.000 Euro für Forschungsstipendien zur Verfügung

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF) vergibt seit Jahren nach einem von der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) erstellten Verteilerschlüssel Forschungsstipendien ("Beihilfen für Zwecke der Wissenschaft") an österreichische Graduierte. Für das Jahr 2013 stellt das BMWF Forschungsstipendien in Höhe von 647.000 Euro zur Verfügung. Hierbei entfallen 619.000 auf die Universitäten und 28.000 auf das Institut für Österreichische Geschichtsforschung. "Die Nachwuchsförderung ist ein wichtiger Grundstein für den weiteren Verlauf der Karriere von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mit der nachhaltigen Förderung von jungen Forschenden leisten wir einen Beitrag, dass die österreichischen Hochschulen auch in den kommenden Jahren hervorragende Forscherinnen und Forscher hervorbringen", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle.

Wer sich für ein Forschungsstipendien bewerben will, muss verschiedene Kriterien erfüllen, wie z.B. ein abgeschlossenes Master-oder Diplomstudium, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder im Sinne des Studienförderungsgesetzes gleichgestellt sein, das Einkommen darf nicht über der Einkommenshöchstgrenze von 8.148 Euro liegen und es darf keine Planstelle des Bundes bekleidet werden bzw. Anstellungsverhältnis zu einer Universität bestehen. Im Rahmen der Unterstützung ist ein wissenschaftliches Projekt durchzuführen, das bereits an einem Institut bearbeitet oder von den Kandidaten selbst eingebracht wird. Die Bewerbung für das Stipendium erfolgt an der jeweiligen Universität. Der schriftliche Antrag ist an die jeweilige Universität zu stellen und es sollten eine Projektbeschreibung, eine Befürwortung des Projektes durch die Projektbetreuerin/den Projektbetreuer, ein Lebenslauf sowie der Staatsbürgerschaftsnachweis beigelegt werden.

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein zentrales Anliegen für Wissenschafts- und Forschungsminister Töchterle. Ein wesentliches Element dabei ist die Ausbildung der Doktorandinnen und Doktoranden, etwa im Rahmen von maßgeschneiderten Doktoratskollegs, dafür stehen zusätzliche Mittel in der Höhe von 18 Millionen Euro zur Verfügung. Im WS 2011/12 betrieben rund 26.000 Studierende in Österreich ein Doktoratsstudium, gut ein Viertel von ihnen (etwa 6.700) sind Ausländer/innen.

Auch in den Leistungsvereinbarungen mit den heimischen Universitäten spielt die Nachwuchsförderung eine große Rolle. Das BMWF fördert "strukturierte Doktoratsstudien (Programme oder Kollegs)", weiters wurde der Einsatz von "Laufbahnstellen" unterstützt und die Entwicklung entsprechender Karrieremodelle für Nachwuchswissenschaftler in Gang gesetzt. Zudem finanziert das BMWF auch zahlreiche Nachwuchsförderprogramme der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), wie etwa das Exzellenzprogramm APART oder die DOC-Stipendien, für Doktorandinnen und Doktoranden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecher: Felix Lamezan-Salins

Tel.: +43 1 531 20 9027

felix.lamezan-salins @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at