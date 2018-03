VP-Korosec ad Wehsely: Arbeitsmarktpolitik ist die beste Sozialpolitik

Die Wienerinnen und Wiener wollen Arbeit und keine soziale Abhängigkeit

Wien (OTS) - "Frau Stadträtin, Sie haben es seit Jahren selbst in der Hand! Eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik ist die beste soziale Absicherung" so die Sozialsprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Ingrid Korosec, zu den Aussagen von Stadträtin Wehsely bei der SPÖ Klausur in Rust.

"Wie unsozial Rot-Grün in Wien agiert, hat erst diese Woche zum wiederholten Male das Kontrollamt in einem Prüfbericht bei Wiener Wohnen festgestellt. Aus diesem ging klar hervor, dass die Stadt in einer äußerst unsozialen Art die Betriebskosten bei den Gemeindebaumietern ins Uferlose gehoben hat", so Korosec weiter.

"Reden Sie nicht immer nur von der Mindestsicherung, die mittlerweile weit über 100.000 Wienerinnen und Wiener beziehen müssen. Sprechen Sie auch darüber, Frau Stadträtin Wehsely, dass die Bürger dieser Stadt wegen der nicht existierenden Arbeitsmarktpolitik und der ständigen Preistreiberei bei den Grundkosten durch die Gemeinde Wien in diese Abhängigkeit getrieben werden", so Korosec abschließend.

