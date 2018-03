SPÖ-Klubtagung - Ludwig: Stadt der Zukunft. Zukunft Wien.

Wien als Motor für die gesamte Ostregion

Rust (OTS/SPW-K) - "Die Stadt Wien zählt heute zu den lebenswertesten Städten der Welt. Eine Stadt mit wirtschaftlicher, kultureller und politischer Bedeutung. Gleichzeitig entwickelt sich Wien kontinuierlich weiter", so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. "Für diese dynamische Weiterentwicklung zur modernen europäischen Metropole gilt es heute, die wesentlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen zu schaffen", betonte Ludwig im Rahmen seiner Präsentation der "Strategien für eine wachsende Stadt". Dabei könne einerseits auf ein besonders stabiles Fundament aufgebaut werden, andererseits werde dieser Weg verstärkt zu einer Entwicklung "von der Stadt zur Stadtregion" führen. Von zentraler Bedeutung sei dabei: "Wir werden diesen Weg der Stadtentwicklung, der Weiterentwicklung unserer Stadt, gemeinsam mit der Wiener Bevölkerung, gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern, gehen", wie Wohnbaustadtrat Ludwig besonders hervorstrich.

Der Wohnbau als Rückgrat der Stadtentwicklung und der Stadterneuerung

Die dynamische Entwicklung Wiens zeige sich aktuell in einer ganzen Reihe von Projekten. Im zweiten und 20. Bezirk etwa durch die weitere Entwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs, im dritten Bezirk durch die Entwicklung der Aspanggründe und von St. Marx. "Der Wohnbau - und insbesondere der geförderte Wohnbau - ist hier der Motor der für die Stadtentwicklung", erklärte Ludwig. Beispielhaft stehen dafür auch das Stadterweiterungsgebiet aspern Die Seestadt Wiens und das Sonnwendviertel, als eines der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebiete. "In aspern werden in der ersten Entwicklungsetappe mit den geförderten Wohnbauten sowie den Projekten aus der Wiener Wohnbauinitiative insgesamt mehr als 2.800 Wohneinheiten für rund 6.000 Menschen geschaffen. Bis 2016 wird somit bereits ein Drittel aller geplanten Wohnungen in aspern Die Seestadt Wiens realisiert", unterstrich Stadtrat Michael Ludwig.

Im Sonnwendviertel beim neuen Hauptbahnhof wiederum werden derzeit rund 2.000 geförderte Wohnungen - mehr als 300 davon als SMART-Wohnungen - errichtet. Hinzu kommen noch weitere 365 Wohneinheiten, die über die Wiener Wohnbauinitiative realisiert werden. Gleichzeitig werden im Rahmen der Sanften Stadterneuerung dutzende Wohnhäuser im angrenzenden Grätzel umfassend saniert und das gesamte Viertel aufgewertet.

Wien wächst - Die Stadt agiert vorausschauend und stellt die notwendigen Weichen

Neben der Entwicklung von städtischen Erweiterungsgebieten - sowohl innerstädtisch als auch an Stadtrandlagen - werde in Zukunft ein ganz spezieller Fokus auch auf der inneren Stadtentwicklung liegen. Denn vor dem Hintergrund der wachsenden Bevölkerung (bis 2035 wird ein Wachstum von derzeit 1,7 Millionen auf 2 Millionen EinwohnerInnen prognostiziert) und der Sicherung der hohen Lebensqualität ist es notwendig, bestehende urbane Gebiete bestmöglich zu nutzen. Mehr Menschen bedeute auch mehr Notwendigkeit von Infrastruktur. "Stadtentwicklung bedeutet im Übereinkommen mit der Bewahrung von Grünräumen und mit der Entwicklung von neuen Bebauungstypologien und begleitenden Freiraumplanungen neuen lebenswerten Wohnraum zu schaffen", präzisierte Ludwig.

Im Bereich der inneren Stadtentwicklungen werden daher neue und zusätzliche Instrumente eingesetzt. "So werden wir über eine Ergänzung zur Förderschiene für Wohnhaussanierungen, mit der Thewosen plus-Förderung, die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum unterstützen und forcieren", erklärte Wohnbaustadtrat Ludwig. Dabei handle es sich um Förderangebote, die bei einer thermisch energetischen Sanierung von Wohnhäusern und der gleichzeitigen Schaffung von zusätzlichem Wohnraum, etwa durch Aufstockung oder Zubau, angeboten werden. Der so entstehende zusätzliche, kostengünstige Wohnraum liegt zudem in infrastrukturell ausgezeichnet erschlossenen Gebieten.

Weiters werde die verstärkte Nutzung von Brachflächen (z.b. ehemalige Industrieareale, Kasernen, Bahnhöfe) weiter forciert. Eine kontrollierte Potenzialausschöpfung in Gründerzeitvierteln soll zudem im Einklang mit den Maßnahmen der Sanften Stadterneuerung die Möglichkeiten für weitere kostengünstige Wohnraumschaffung in gut erschlossenen Gebieten bieten.

Die Miteinbeziehung der Bevölkerung werde bei der Entwicklung der künftigen Stadtviertel zentral im Mittelpunkt stehen. Hier kann Wien auf viele erfolgreich Mitbestimmungsmodelle vorweisen, die angesichts der Stadtentwicklung auch wieder zunehmend in den Vordergrund rücken. Im Wohnbau werden in Zukunft somit verstärkt zweistufige Bauträgerwettbewerbe und kooperative Planungsverfahren zum Einsatz kommen.

Bereits bisher hatte Wien dafür Sorge getragen, dass sämtliche Wohnbauvorhaben - insbesondere in neuen Entwicklungsgebieten - im Einklang mit der notwendigen Infrastruktur verwirklicht werden. Um die Bereitstellung der notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen auch in Zukunft optimal zu gewährleisten und sicherzustellen, werde die Abstimmung noch weiter verstärkt und das Vorgehen deutlich flexibler gestaltet. Die einzelnen Planungs- und Realisierungsschritte werden zudem noch wesentlich stärker mit den Bezirken und den AnwohnerInnen abgestimmt.

Bauordnung und Widmungen als Lenkungsinstrumente und Kostenbremse

Neben der effizienten Nutzung von vorhandenen Entwicklungsgebieten und Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind, betreibt die Stadt Wien seit vielen Jahren bereits eine konsequente Grundstücksbevorratung. Diese werde auch in Zukunft ganz gezielt fortgeführt und intensiviert, wie Ludwig betont. Über dieses Instrument werde den steigenden Grundstückskosten gezielt entgegen gewirkt.

Darüber hinaus werden zusätzliche Instrumente und Maßnahmen zur Eindämmung der Liegenschaftspreisentwicklung eingesetzt. Die Einführung einer eigenen Widmungskategorie "förderbarer Wohnbau" werde bereits in den nächsten Monaten in der Wiener Bauordnung verankert. Zudem werde in Zukunft in besonderen Fällen auch das Instrument von befristeten Widmungen eingesetzt. "Auf diese Weise wird das Horten von Liegenschaften mit Baulandwidmung zu rein spekulativen Zwecken unterbunden. Es ist dies ein wichtiges Lenkungsinstrument, um Grundstücksspekulationen erfolgreich Einhalt zu bieten", hält der Wiener Wohnbaustadtrat fest.

Liegenschaftseigentümer sollen zukünftig außerdem auch einen Beitrag zur notwendigen Schaffung und Bereitstellung der Infrastruktur leisten. Über eine neue Infrastrukturabgabe, die voraussichtlich ab dem nächsten Jahr eingehoben werden wird, sollten sie sich an den Investitionen, die schließlich zu einer deutlichen Aufwertung ihrer Liegenschaften führen, beteiligen.

Stärkere regionale Vernetzung schafft Win-Win-Situation

Der Wiener Wohnbaustadtrat machte aber auch deutlich, dass die dynamische Entwicklung Wiens und auch jene in weiten Teilen der Ostregion und des Donauraums, eine überregionalere Betrachtung und Planung notwendig mache. "Von der Stadt zur Stadtregion, so kann man die aktuellen Entwicklungen zusammenfassen", so Ludwig.

Daher werde die Weiterentwicklung der Donaumetropole Wien in einer noch intensiveren Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Gesamtregion erfolgen. "Wir wollen bereits gewachsene Strukturen weiter aus-, auf bestehenden Kooperationen aufbauen und diese verstärken sowie auch zusätzliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit schaffen", erklärte Wohnbaustadtrat Ludwig. Dazu zählen u.a. das Arbeitsübereinkommen "Stadtregion+" zwischen den Landeshauptleuten des Burgenlandes, Niederösterreichs und Wien, die Planungsgemeinschaft Ost, der Verkehrsverbund Ostregion VOR und die Österreichische Raumentwicklungskonferenz ÖREK.

Neben der verstärkten Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden und den Bundesländern Niederösterreich und Burgenland werde aber auch die Kooperation und gemeinsame Planung mit Ungarn, der Slowakei und Tschechien intensiviert werden. Gerade auch die siedlungspolitischen und infrastrukturellen Maßnahmen müssen nach ökonomischen, sozialen und ökologischen Überlegungen erfolgen. Gemeinsam, regional vernetzt anstatt isolierter Einzelentwicklungen.

Die dynamische Entwicklung Wiens wirke hier als starker Motor für die gesamte Region. Mit einer noch stärkeren Vernetzung solle die Leistbarkeit tragfähiger Infrastrukturen gesichert, der effiziente und umweltschonende Einsatz von Ressourcen und Energie, der Erhalt von Landschaftsräumen und die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätsstrategien forciert werden.

Wien präsentiert sich und seine Stadtentwicklung einem internationalen Publikum

Abschließend kündigte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig an, dass sich Wien mit seinen Aktivitäten in der Stadtentwicklung, in der Stadterneuerung und im Wohnbau bereits ab 2015 im Rahmen einer internationalen Bauausstellung präsentieren wird. Die internationale Bauaustellung IBA Wien wird sich dem Thema "Sozial und ökologisch nachhaltiger Wohnbau" widmen.

"Internationale Bauausstellungen sind ein - seit rund 100 Jahren bekanntes - Instrument der stadtplanerischen und städtebaulichen Impulssetzung. Mit der IBA Wien soll eine Weiterentwicklung der international bereits jetzt anerkannten hervorragenden Qualitäten des Wiener Wohnbaus mit einem kräftigen zusätzlichen Innovationsschub erreicht werden. Dies wird zusätzliche Vorteile für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt bringen", erklärte Ludwig.

Eine IBA ist kein Ausstellung im herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr ein Entwicklungsprozess. An mehreren Orten, vor allem im 21. und 22. Bezirk soll die IBA stattfinden, wobei sich der zweite Entwicklungsteil der Seestadt aspern anbietet. Ein zweiter Teil der IBA wird sich mit sozial und ökologisch nachhaltiger Stadterneuerung - Sanierung und qualitätsvoller Ausbau der Kernstadt - in einem dicht bebauten Gebiet beschäftigen. Die Präsentationsphase soll bis 2018 stattfinden. "Wir entwickeln Wien heute für morgen weiter. Und wir werden die Wienerinnen und Wiener mitnehmen und diesen Weg gemeinsam mit ihnen gehen", so Wiens Wohnbaustadtrat abschließend.

