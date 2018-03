Kardinal und Österreichs Polit-Spitze bei Papst-Amtseinführung

Schönborn bleibt bis Dienstag in Rom, Fischer, Faymann und Spindelegger reisen an - "Te Deum" am Mittwoch im Stephansdom

Vatikanstadt-Wien, 15.03.13 (KAP) Hochrangige Gäste aus aller Welt und auch aus Österreich werden am kommenden Dienstag zur feierlichen Amtseinführung von Papst Franziskus in Rom erwartet. Die heimische katholische Kirche vertritt der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn - als Konklaveteilnehmer bereits seit 26. Februar in Rom -, österreichische Spitzenpolitiker reisen extra zu diesem Anlass in das Zentrum der Weltkirche: Ihre Teilnahme an der Inauguration von Papst Franziskus haben u.a. Bundespräsident Heinz Fischer, Bundeskanzler Werner Faymann und Außenminister Michael Spindelegger angekündigt.

In einem Festgottesdienst am Dienstag um 9.30 Uhr erhält der Nachfolger von Benedikt XVI. die Insignien der päpstlichen Autorität, unter anderem das Pallium und den Fischerring. Insgesamt 180 Regierungen weltweit werden Delegationen zur Amtseinführung entsenden.

Feierliches Te Deum am Mittwoch im Stephansdom

Am Mittwoch, 20. März, folgt ein feierliches "Te Deum für Papst Franziskus" im Wiener Stephansdom anlässlich des neuen Pontifikats. Es beginnt um 19 Uhr, geleitet wird es vom aus Rom zurückgekehrten Kardinal Schönborn.

