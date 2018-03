In Argentinien verfolgter Jesuit Jalics ist "mit Papst versöhnt"

Von der Militärjunta verschlepper Jesuiten-Missionar Franz Jalics hat Vorkommnisse mit Bergoglio besprochen und sieht sie als "abgeschlossen"

Wien, 15.03.13 (KAP) Einer der beiden Jesuitenpater, der während der Militärdiktatur in Argentinien vom heutigen Papst Franziskus angeblich fallen gelassenen wurde, hat sich mit Jorge Mario Bergoglio versöhnt. Der heute 85-jährige Franz Jalics, der seit 1978 in Deutschland lebt, hat am Freitag auf der Homepage der deutschen Jesuiten (www.jesuiten.de) eine diesbezügliche Erklärung abgegeben. Jalics habe mit Bergoglio während dessen Zeit als Erzbischof über die Situation während der Militärdiktatur (1976-1983) gesprochen, er sei mit den Geschehnissen versöhnt und betrachte sie als "abgeschlossen", führte er aus. Jalics hält sich derzeit in Ungarn auf, so die Information der deutschen Jesuitenprovinz.

Dem am Mittwoch zum Papst gewählten einstigen Erzbischof von Buenos Aires wird vorgeworfen, zwei Jesuiten in seiner Zeit als argentinischer Jesuitenprovinzial nicht vor der Verschleppung durch das Militär geschützt zu haben. Bergoglio selbst sagte, er habe sie vor den Gefahren gewarnt und bei der Militärjunta für sie vorgesprochen, aber wenig Einfluss gehabt. Die zwei Jesuiten - einer von ihnen der 1927 in Ungarn geborene und mittlerweile im Exerzitienhaus Wilhelmsthal im oberfränkischen Kronach lebende Franz Jalics - wurden nach fünf Monaten Haft und Folter freigelassen.

Verteidigt wird Bergoglio auch vom prominenten Befreiungstheologen Leonardo Boff. Bergoglio habe niemanden verraten, sondern vielmehr "viele gerettet und versteckt, die von der Militärdiktatur verfolgt wurden", sagte Boff am Donnerstag in Rio de Janeiro. Ähnliche Entlastung kommt auch durch den Friedensnobelpreisträger Adolfo Perez Esquivel, der betonte, betonte allerdings, dass Bergoglio in diesen Tagen eine rühmliche Ausnahme gewesen sei.

