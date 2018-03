Wiener FahrschullehrerInnen steuern Straßenbahnen

Wiener Linien kooperieren mit Fachvertretung der Fahrschulen der WKW

Wien (OTS) - Kurz nach ihrer Ausbildung am WIFI-Wien tauschen 50 angehende FahrlehrerInnen auch heuer wieder das Auto gegen eine Wiener Straßenbahn. Die FahrlehrerInnen sollen in Begleitung eines Ausbildners der Wiener Linien die Besonderheiten beim Steuern einer Straßenbahn selbst erfahren. Die Erfahrungen, die sie als StraßenbahnfahrerInnen machen, sollen dann an ihre FahrschülerInnen weitergegeben werden. Ziel ist es, durch die Sensibilisierung aller FahrzeuglenkerInnen, für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

Bewährte Kooperation Bereits mehr als 800 FahrlehrerInnen haben in den vergangenen Jahren an diesem Projekt teilgenommen. Die Wiener Linien und die WKW-Fachvertretung der Wiener Fahrschulen sehen diese Kooperation als wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Miteinanders im Stadtverkehr. "Ein rücksichtsvoller Umgang der Verkehrsteilnehmer miteinander fördert das sichere Vorankommen aller Beteiligten", erklärt Eduard Winter, Geschäftsführer der Wiener Linien. "Nach dem Projekt können die FahrlehrerInnen ihre Erkenntnisse im Rahmen der Fahrschulausbildung den angehenden AutofahrerInnen mitgeben", so Herbert Wiedermann, Vorsitzender der Fachvertretung Wien der Fahrschulen.

Sechstgrößtes Straßenbahnnetz der Welt Das Straßenbahnnetz in Wien ist mit 174 Kilometern das sechstgrößte Netz der Welt. Im Vorjahr waren mehr als 800.000 Fahrgäste pro Tag mit der Straßenbahn unterwegs. Oft werden Straßenbahnzüge von Autos geschnitten oder der Bremsweg der bis zu 43 Tonnen schweren Fahrzeuge wird unterschätzt.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

Tel.: (01) 7909-14203

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at