PVÖ-Glatz: Runter mit den hohen Preisen für Wohnen, Lebensmittel und Energie

Österreich ist "Hochpreisland

Wien (OTS/SK) - Wien(SK) Der Rückgang des Verbraucherpreises von 2,7 auf 2,5 Prozent ist für Pensionistenverbands-Konsumentenschützer Harald Glatz "unmerklich". Glatz sagte heute, Freitag: "Österreich ist ein Hochpreisland geworden. Die Teuerung in Deutschland beträgt hingegen nur 1,5 Prozent. Schuld daran ist der 'Österreich-Aufschlag'! In österreichischen Supermärkten kosten die völlig identen Produkte deutlich mehr als in Deutschland."****

"Schuld sind auch die hohen Mieten, die mit 4,1 Prozent inflationstreibend wirken", erklärte Glatz und ergänzte: "Die Bundeswettbewerbsbehörde hat zwar auf Drängen des Pensionistenverbandes und der Arbeiterkammer mit Hausdurchsuchungen bei Supermarktketten und Elektrodiskontern wegen möglichen Preisabsprachen endlich ein Zeichen gesetzt, das darf aber nicht ins Stocken geraten. Wir brauchen mehr Druck!" Glatz sieht vor allem "bei entsprechender Kontrolle der Energieanbieter viel Preisreduktions-Potenzial".

Der Preisindex für Pensionistenhaushalte liegt mit 2,7 Prozent erneut höher als der "normale" Verbraucherpreisindex (2,5%), was einmal mehr beweist, dass "das Pensionistenleben teurer ist". Glatz forderte abschließend: "Daher runter mit den hohen Preisen für die lebensnotwendigen Bereiche Wohnen, Lebensmittel und Energie!" (Schluss) sn

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Generalsekretär Andreas Wohlmuth

Mobil: 0664/48 36 138

E-Mail: andy.wohlmuth @ pvoe.at