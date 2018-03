"Steirerblut" - frisch, tödlich, steirisch: Präsentation des ersten ORF-Landkrimis auf der Diagonale

Wien (OTS) - Dass Steirerblut kein Himbeersaft ist, davon konnten sich die rund 200 Premierengäste des ersten gleichnamigen ORF-Landkrimis, der im Rahmen der Diagonale am Donnerstag, dem 14. März 2013, im Schubertkino in Graz präsentiert wurde, überzeugen. In dem von Wolfgang Murnberger, nach einer Romanvorlage von Claudia Rossbacher, inszenierten TV-Krimi wird die junge Polizistin Sandra Mohr (Miriam Stein) zur Aufklärung eines brutalen Mordes in ihre steirische Heimatgemeinde beordert. Für Sandra ist dieser Auftrag in mehrfacher Hinsicht eine Zumutung. Ihr neuer Vorgesetzter Sascha Bergmann (Hary Prinz), der ihren Akt genau kennt und sie wegen ihrer Ortskenntnisse angefordert hat, ist ein zynischer Macho, der sich Sandras "Heimvorteil" zunutze machen will. Vor Jahren hat Sandra die abgelegene Ortschaft verlassen, nun muss sie sich nicht nur mit einer erschreckenden Gewalttat, sondern abermals mit ihrer schwierigen Vergangenheit auseinandersetzen. Neben den Hauptdarstellern Miriam Stein und Hary Prinz, Regisseur Wolfang Murnberger, Romanautorin Claudia Rossbacher, Drehbuchautorin Susanne Freund, den zahlreichen steirischen Schauspielern wie August Schmölzer, Aglaia Szyszkowitz, Johannes Silberschneider, Raimund Wallisch und Michael Rast waren auch Margarethe Tiesel, Julia Cencig, Magdalena Kronschläger, Produzent Helmut Grasser, Generalsekretär der Cinestyria Enrico Jakob und Diagonale-Intendantin Barbara Pichler sowie die ORF-Geschäftsführung mit dem Kaufmännischen Direktor Mag. Richard Grasl und dem Technischen Direktor Ing. Michael Götzhaber anwesend.

"Steirerblut" bildet den Auftakt zu einer neuen ORF-Krimireihe, die in den neun österreichischen Bundesländern angesiedelt ist. Die nächsten Landkrimi-Projekte sind in Niederösterreich, Vorarlberg und Kärnten geplant.

Mag. Richard Grasl, Kaufmännischer Direktor des ORF: "'Steirerblut' wird sicher eine neue und erfolgreiche Produktion des ORF, in der Österreich und seine Regionen ganz besonders gut zur Geltung kommen. Der Film spielt zwar in der Provinz, ist aber ganz und gar nicht provinziell - im Gegenteil, der Wortwitz erinnert einmal mehr an Wolfgang Murnbergers erfolgreiche Wolf-Haas-Verfilmungen. Die Finanzierung dieses Films mit Hilfe des RTR, der Cinestyria und der Allegro Film ist einzigartig und ermöglicht, mit dem Anspruch des ORF, den österreichischen Film zu fördern, diese neue Erfolgsreihe."

Diagonale-Intendantin Barbara Pichler: "Wir präsentieren jedes Jahr eine spezielle Fernsehproduktion auf der Diagonale. Heuer ist es ein ganz besonders gelungener Film von einem Regisseur, der bereits eine lange Geschichte mit der Diagonale hat."

Regisseur Wolfgang Murnberger: "'Steirerblut' auf der Diagonale in Graz zu präsentieren ist etwas ganz Besonderes. Natürlich ist man da sehr gespannt, wie gerade die Steirer auf diesen Film reagieren. Prinzipiell bietet die Diagonale einen sehr schönen und spannenden Rahmen. Gerade für TV-Produktionen, die im Normalfall nicht auf der großen Leinwand gezeigt werden, ist das eine tolle Gelegenheit. In der neuen Landkrimi-Reihe geht es vor allem darum, viel Landkolorit unterzubringen - und so kommen in 'Steirerblut' die meisten Schauspieler aus der Steiermark oder haben einen starken Bezug zu diesem Bundesland."

Kurzinhalt

Die junge Polizistin Sandra Mohr (Miriam Stein) vom LKA Graz wird zu einem brutalen und rätselhaften Mordfall ausgerechnet in ihrer Heimatgemeinde St. Raphael gerufen. Jäger haben im Wald die nackte Leiche einer offenbar mit brutaler Gewalt erschlagenen Dame (Julia Cencig) aus der Stadt gefunden. Was wollte die Journalistin aus Graz im letzten Winkel der Steiermark? Für Sandra ist dieser Auftrag in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. Ihr neuer Vorgesetzter Sascha Bergmann (Hary Prinz), der ihren Akt genau kennt und sie wegen ihrer Ortskenntnisse angefordert hat, ist ein boshaft veranlagter Chef. Dabei erweist sich die verschworene Dorfgemeinschaft für die "verlorene Tochter" alles andere als hilfreich. Mehr noch als der bizarre Fall wird die Konfrontation mit ihrer eigenen, komplizierten Vergangenheit zu einer gefährlichen Bewährungsprobe.

"Steirerblut" ist eine Produktion der Allegro Film für ORF, gefördert von RTR, Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission & Fonds. An der Seite von Miriam Stein und Hary Prinz spielen weiters die Steirer Thomas Stipsits, August Schmölzer, Aglaia Szyszkowitz, Andreas Kiendl, Johannes Silberschneider, Robert Stadlober, Michael Rast und Raimund Wallisch sowie Margarethe Tiesel, Magdalena Kronschläger und Julia Cencig. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Susanne Freund und Regisseur Wolfgang Murnberger nach dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher, erschienen im Gmeiner Verlag.

