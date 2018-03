Bank Gutmann auf Expansionskurs: Niederlassung Salzburg wird Zentrum für "Westerweiterung"

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Ausbau ihres Netzwerks in Zentral- und Osteuropa setzt die Bank Gutmann (http://www.gutmann.at) nun einen weiteren Expansionsschritt: Mit der Eröffnung einer Niederlassung in Salzburg rückt der österreichische Private Banking-Marktführer näher an vermögende Kunden in Westösterreich und Bayern heran. Ein kürzlich an Bord geholtes Expertenteam soll das erfolgreiche Geschäftsmodell der Privatbank in dieser Region stark ausbauen. Trotz der hohen Bankendichte sieht Gutmann für den Standort Salzburg attraktive Wachstumschancen. Die Wiener Privatbank hat in den letzten Jahren stark in hochqualitative Betreuung investiert. Als Marktführer konnte Gutmann die Bereinigung im Privatbankensektor aber voll nützen: Das verwaltete Kundenvermögen hat sich seit Ende 2008 fast verdoppelt und beträgt derzeit EUR 15,4 Mrd. Gutmann steht mehrheitlich im Eigentum der Unternehmerfamilie Kahane. Weiters sind 15 Partner an der Bank beteiligt. Dieser Aktionärskreis sichert ein hohes Maß an Kontinuität und Engagement.

Mit der Eröffnung einer Niederlassung in der Salzburger Getreidegasse setzt die Wiener Privatbank Gutmann jetzt einen weiteren Expansionsschritt. Von Salzburg aus will der österreichische Marktführer in der Vermögensverwaltung die Regionen Salzburg, Tirol, Oberösterreich und Bayern intensiv bearbeiten und ein ambitioniertes Wachstumskonzept verfolgen. Ein bestehender Stamm von privaten und institutionellen Kunden sowie ein mit der Region vertrautes Betreuungsteam sollen dazu beitragen, dass der Break-Even bereits im laufenden Jahr erreicht wird. Das vierköpfige Salzburger Team steht unter der Leitung von Robert Striberny (50), der von der Bank Vontobel zu Gutmann gestoßen ist. Die Schweizer Privatbank hat sich bekanntlich im vergangenen Jahr gänzlich aus dem österreichischen Markt zurückgezogen. Striberny leitet die Salzburger Niederlassung der Bank Gutmann und wird dort auch als Senior-Betreuer tätig sein.

"Wir hatten schon länger vor, einen zweiten österreichischen Standort zu errichten. Nun ergab sich die Chance, ein gut eingespieltes Team mit vorhandenen Kunden und Netzwerken an Bord zu holen", begründet der Vorstandsvorsitzende von Gutmann, Frank W. Lippitt, den Expansionsschritt der Bank. Salzburg-Chef Robert Striberny sieht in der neuen Konstellation beste Startbedingungen:

"Mit dem Standort in Westösterreich ist Gutmann jetzt näher bei seinen Kunden in der Region und kann sie intensiver betreuen. In Verbindung mit einem überzeugenden Geschäftsmodell und nachhaltig guten Ergebnissen ist das eine sehr gute Ausgangsposition."

Neben ihrem österreichischen Stammgeschäft ist die Bank Gutmann seit langem auch erfolgreich in Mittel- und Osteuropa tätig. Dort entstehen gerade jetzt Vermögen, wie sie in Westeuropa durch mehrere Generationen geschaffen wurden. In der Region ist Gutmann mit Standorten in Budapest und Prag vertreten, weitere Länder werden vom Wiener Stammhaus aus betreut.

Hochwertiges Private Banking gefragt

Trotz allgemein rückläufiger Ertragslage im Bankensektor hat die Bank Gutmann in den letzten Jahren stark in den Ausbau ihrer Betreuungskapazität investiert. Neben bestehenden Kunden sollen im Umkreis von 150 km rund um die Stadt Salzburg Unternehmen, Stiftungen, vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger betreut werden. Dabei wird die Privatbank ihre Expertise auch im Rahmen von Fachvorträgen weitergeben. Neben einem halbjährlichen "Stiftungsdialog" werden für Kunden regelmäßige Fachvorträge und "Investorentage" durchgeführt. Auch das im "WU Gutmann Center for Portfolio Management"

(http://www.gutmann.at/WU-Gutmann-Center.502.0.html) konzentrierte

universitäre Know-how der Bank Gutmann und der Wirtschaftsuniversität Wien wird den Kunden der neuen Niederlassung zugute kommen.

Für den Standort Salzburg sieht Gutmann trotz der hohen Bankendichte großes Wachstumspotenzial. Gründe dafür sind das große Einzugsgebiet, die verkehrstechnische Anbindung sowie der hohe Freizeitwert und die kulturelle Anziehungskraft der Stadt. Mit dem neuen Team habe man schon beträchtliche Vermögenswerte mobilisieren können, so Robert Striberny vor Journalisten. Kunden erwarten von Privatbanken heute hohe Aufmerksamkeit, generationsübergreifendes Denken und transparente Anlagestrategien. Als eine der ganz wenigen österreichischen Privatbanken im Raum Salzburg rechne sich Gutmann daher gute Chancen aus.

Für die Zukunft ist die Bank vorsichtig optimistisch und geht von einem jährlichen Marktwachstum von rund acht Prozent aus. Im Private Banking-Sektor rechnet man mit einer Fortsetzung der Konsolidierung durch Spezialisierung, also einer stärkeren Trennung zwischen hochwertiger Vermögensverwaltung und anderen Bankgeschäften. Zudem wird Private Banking weiterhin stark von unsicheren Rahmenbedingungen auf den Märkten geprägt sein. Konzepte für eine nachhaltige Wertentwicklung von Vermögen und eine Methodik, mit risikoreichen Märkten umzugehen, sei daher eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg einer Privatbank, so der Gutmann Vorstandsvorsitzende, Frank W. Lippitt.

Ganzheitlicher Betreuungsansatz

Die Bank Gutmann ist seit vielen Jahren auf ganzheitliche Vermögensverwaltung spezialisiert. Im Mittelpunkt des Betreuungsansatzes stehen die Erhaltung von Kundenvermögen und ein sorgsamer Umgang mit Risiko. Während der schwierigen Jahre seit 2008 hat sich dieser Weg für die Bank und ihre Kunden als richtig erwiesen. Gutmann ist es gelungen, Fehler zu vermeiden, das habe der Bank viel Vertrauen von Kundenseite gebracht, so Lippitt. Das von Gutmann verwaltete Vermögen hat sich von 2008 bis 2012 nahezu verdoppelt. Beständigkeit, Qualität und Unabhängigkeit in der Beratung werden von 13 Gutmann Partnern sichergestellt, die alle in der Kundenbetreuung tätig sind. In der Aufsichtsratssitzung vom 19. März 2013 wird mit Robert Striberny eine weitere Führungskraft zum Partner der Bank bestellt.

Die Bank Gutmann verwaltet ein Vermögen von über EUR 15,4 Mrd. (Stand per 31.12.2012) und hat 216 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über Gutmann

Die 1922 gegründete Privatbank Gutmann ist auf Vermögensverwaltung spezialisiert und Marktführer in Österreich. Sie steht zu 80 Prozent im Besitz der Familie Kahane, weitere 20 Prozent werden von Partnern gehalten ("Das Gutmann Partnerkonzept",

http://www.gutmann.at/Partner.504.0.html). Derzeit verwaltet die Bank

ein Vermögen von über EUR 15,4 Mrd. (Stand per 31.12.2012). Zu den Gutmann Kunden zählen in- und ausländische Unternehmer, Stiftungen, vermögende Privatkunden und Familien sowie institutionelle Investoren. Das Traditionshaus wurde mehrfach als führende Privatbank in Österreich, im deutschen Sprachraum und in CEE-Ländern ausgezeichnet.

