DER GROSSE PROTEST - Offener Brief an das Innenministerium

Wien (OTS) - In einem sehr ausführlichen offenen Brief wendet sich der Schriftsteller und Träger des Großen Österreichischen Staatspreises für Literatur, der seit Anfang dieses Jahres die protestierenden Flüchtlinge aus Pakistan, Afghanistan, Bangladesch und Somalia in der Wiener Votivkirche besucht und mit ihnen fast Tag für Tag Gespräche geführt hat, an die österreichische Innenministerin und den Staatssekretär für Integration. Der Brief ist eine detaillierte, kritische Auseinandersetzung mit der Praxis des Asylwesens - mit der Arbeitsweise des Bundesasylamts, mit der Sprache der behördlichen Einvernahmen, Protokolle und Bescheide, mit den amtlichen Länderdarstellungen, mit Beweisführung und Glaubwürdigkeit. Und mit dem Nichtzuhören und Nichtantworten.

Der offene Brief ist Waterhouse' dritte Stellungnahme zum Thema Asyl. Er hat 2012 einen Monat vor Beginn des Protests im Asylgerichtshof in Wien seinen 'Versuch über Flucht und Recht und Sprache' vorgetragen, vor einem großen Publikum, doch ohne Beteiligung der Richterschaft.

Im Dezember 2012 hat er sich zu Wort gemeldet zu Franz Kafkas 'sprachlichem Prozeß' im 1. Kafka-Gespräch im Justizministerium im Palais Trautsohn, zu dem er von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur eingeladen war.

Den offenen Brief hat Waterhouse in der Kritikfabrik veröffentlicht - www.dramaforum.at/kritikfabrik

