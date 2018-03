Aviso - Achtung Terminverschiebung: Karlheinz Töchterle und Sabine Ladstätter laden zum gemeinsamen Pressegespräch

Findet kommenden Dienstag statt

Wien (OTS) - Aufgrund des auf Mittwoch verlegten Ministerrates findet das gemeinsame Pressegespräch von Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle und ÖAI-Direktorin Dr. Sabine Ladstätter bereits kommenden Dienstag statt. Der Minister und die ÖAI-Direktorin informieren über aktuelle Forschungsprojekte der Forscher/innen des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) sowie im Speziellen über die heurige Grabungssaison in Ephesos, die kürzlich eröffnet wurde. Seit 1895 sind österreichische Wissenschaftler/innen verschiedener Disziplinen um die Erforschung der antiken Stadt bemüht. Sabine Ladstätter, langjährige Leiterin der traditionsreichen Grabung in Ephesos und "Wissenschaftlerin des Jahres 2012", bietet einen Ausblick auf die Schwerpunkte der heurigen Grabungssaison. Unter anderem werden die Grabungen in der spätantiken Residenz südlich der Marienkirche sowie jene in der mittelalterlichen Stadt vorgestellt sowie Informationen zum jüngst in das Forschungsprogramm aufgenommenen Bearbeitung eines monumentalen Tempels im Stadtzentrum gegeben. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der Konservierung der ausgegrabenen Monumente, um diese auch nachhaltig zu schützen.

Termin: Dienstag, 19. März 2013, 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Blauer Salon, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

