Premiere: QASIM mit "Ready or Not" auf Deutschland-Tour mit Raghav

Berlin (ots) - So schnell kann es gehen: noch vor der Veröffentlichung von "Ready or Not" wird QASIM, erstmals live auf der Bühne, seinen Debut-Titel "Ready or Not" am 28. März 2013 in Hamburg vorstellen.

Die Deutschland-Tour umfasst vier Termine in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Köln.

Qasim wird die Tour als Support-Act für den, in Großbritannien und Kanada chartplatzierten, international bekannten Sänger Raghav begleiten.

Wie der Veranstalter, G-One Entertainment (Köln), mitteilt, konnten auch Kamal Raja, DJ Sikhsta, DJ G-One sowie verschiedene Dance Acts verpflichtet werden.

Die Termine zur Tour: I LOVE BOLLYWOOD feat. Raghav & Kamal Raja: 28.03.13 FESTPLATZ NORD, Hamburg 29.03.13 Club VELVET, Frankfurt 30.03.13 Club MIO, Berlin 31.03.13 Club DÉJÀ VU, Köln

Information zu den Veranstaltungen finden Sie bei www.bollywood-nights.de

"Ready or Not" ist bereits jetzt bei iTunes vorbestellbar, sowie ab dem 26. April 2013 über alle gängige Downloadportale erhältlich. Darüber hinaus kann die physische CD bei Amazon ab sofort vorbestellt werden.

Den Teaser zur Single finden Sie auf YouTube unter www.youtube.com/diversiononerecords

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.diversion-one.com

