Bauprojekt "Danube Flats" in Kaisermühlen: Neues Landmark für Wien

Naturnahe Außengestaltung, Investitionen in die Belebung der örtlichen Infrastruktur, deutliche Reduktion der Lärmbelastung in Teilbereichen des Projektumfelds

Wien (OTS) - Direkt an der Neuen Donau soll in den nächsten zwei Jahren ein neues Landmark für Wien gebaut werden: Das Wohnensemble "Danube Flats", geplant am Standort des ehemaligen Cineplexx-Kinos neben der Reichsbrücke, kombiniert anspruchsvolle Architektur und Design mit hoher Lebensqualität direkt am Wasser.

Auf 47 Geschoßflächen mit einer Höhe von 150 Metern sollen rund 500 frei finanzierte Eigentums- und Vorsorgewohnungen sowie Wohnungen für einkommensschwächere Menschen geschaffen werden. Durch vielfältige Impulse und Investitionen in eine moderne und anrainerfreundliche Infrastruktur, eine naturnahe Außengestaltung mit frei zugänglichen Grünflächen sowie sichere und freundliche Zugänge zur neuen Donau setzen die Danube Flats mit ihrem Wohnturm und drei kleineren Wohngebäuden im Umfeld zudem starke Akzente für die unmittelbare Umgebung der Wiener Donaustadt.

Ein aktuelles Expertengutachten zeigt zudem, dass die geplante teilweise Überplattung der Autobahnzufahrt, aber auch die Bebauung des Areals selbst, eine deutlich wahrnehmbare Reduktion der Lärmbelastung in Teilbereichen des Projektumfelds der "Danube Flats" zur Folge hat. Geplanter Baubeginn der "Danube Flats" ist bei positivem Verlauf des Widmungsverfahrens Anfang 2014.

20. bis 22. März: Info-Tage vor Ort

Von 20. März bis 22. März wird im Rahmen von Info-Tagen im ehemaligen Cineplexx-Kino ausführlich zum Bauprojekt "Danube Flats" informiert (Mittwoch/Donnerstag: 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Freitag:

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr). Informationen gibt es außerdem online unter www.danubeflats.at sowie unter der Hotline 0800/20 12 13.

Fotos, Detailinformationen & Gutachten finden Sie unter:

www.danubeflats.at

www.facebook.com/DanubeFlats

