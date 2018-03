Eigene Fruchtsaftedition für EUROPA und EUROPA 2

Sonderabfüllung "Apfel & Quitte"

Kooperation mit Privatkelterei van Nahmen - spezialisiert auf das Keltern heimischer Früchte

Gemeinsam kreierten Hapag-Lloyd Kreuzfahrten und van Nahmen einen eigenen Fruchtsaft, den es als alkoholfreie Alternative an Bord der beiden Kreuzfahrtschiffe EUROPA und EUROPA 2 geben wird. Erlesene Früchte, höchste Qualität und perfekte Zubereitung: dies sind die Zutaten für einen eigenen Editionssaft auf den beiden Schwesterschiffen.

Die Sonderabfüllung "Apfel & Quitte" schafft exklusiv für die Gäste der beiden Schiffe ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis an Bord. Die Edition besteht aus 60 Prozent Quitten-Direktsaft und 40 Prozent Apfel-Direktsaft. Die Kombination aus vielschichtigen Quitten-Aromen mit der Fruchtigkeit spätgereifter Äpfel bildet die Grundlage für diesen besonderen Obstsaft. Das Cuvée ist geprägt von einem an gereifte Weißweine erinnernden Bukett und einem feinen Säure-Spiel. Apfel und Quitten, die für die Herstellung des Saftes verwendet werden, stammen von bis zu 60 Jahre alten Obstwiesen am Niederrhein und im Münsterland.

Neben der Sonderedition "Apfel & Quitte", die gut zu Fleischgerichten passt, können die Gäste an Bord der EUROPA und EUROPA 2 weitere Säfte und Nektare aus dem Haus van Nahmen probieren. Zudem präsentiert sich die Privatkelterei mit ihren Fruchtsäften auf dem jährlichen Gourmet-Event "EUROPAs Beste", das am 9. Juni 2013 in Antwerpen auf der EUROPA stattfindet.

