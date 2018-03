DHL bietet neuen grenzüberschreitenden B2C Paketversand für internationalen E-Commerce an

DHL Global Mail vereinfacht Onlinehändlern aus Österreich internationalen Paketversand. Einfacher online Versand und Sendungsverfolgung.

Wien (OTS) - DHL Global Mail, der Spezialist für internationale Briefsendungen und grenzüberschreitende B2C-Paketlösungen, hat für E-Commerce-Händler in Österreich ein neues Paketprodukt namens DHL Easy Parcel eingeführt. DHL Easy Parcel erlaubt es Onlinehändlern mithilfe eines standardisierten Produkts auf einfachem Wege internationale Paketsendungen nach Deutschland sowie in alle anderen EU-Länder zu versenden. Der neue Service vereint die Vorteile der einzelnen Deutsche Post DHL Unternehmen in einem Produkt. Die bekannt zuverlässige Abwicklung von DHL Express kombiniert mit der effizienten Paket-Logistik von DHL Paket in Deutschland sowie ausgesuchten lokalen Netzwerken für Zustellungen außerhalb Deutschlands garantieren höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit im Paketversand.

"Obwohl Online-Käufer in Europa zunehmend Produkte im Ausland bestellen, ist der internationale Paketversand bisher in vielen Fällen nicht einfach und zuverlässig. Mit DHL Easy Parcel erfüllen wir die Anforderungen international agierender E-Commerce-Händler und vereinfachen grenzenloses Einkaufen für Konsumenten", erklärt Thomas Kipp, CEO von DHL Global Mail.

Nachdem DHL Global Mail bereits im Sommer vergangenen Jahres DHL Easy Return für internationale Retouren eingeführt hat, rundet DHL Easy Parcel das Produktportfolio von DHL für Versandhändler außerhalb Deutschlands ab. Im ersten Schritt können E-Commerce-Händler aus Österreich durch ein benutzerfreundliches Internetportal den gesamten Versandprozess steuern. Eine speziell entwickelte Software ermöglicht die einfache Erstellung der Adresslabel, die Beauftragung einer Abholung durch DHL sowie eine komplette Sendungsverfolgung.

Mit DHL Easy Parcel profitieren Händler von DHL Global Mails Know-how bei der internationalen Zustellung an Privatkunden und dem globalen Post-Netzwerk. DHL Easy Parcel wird in Kürze auch für Händler aus weiteren EU-Ländern verfügbar sein.

