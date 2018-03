Aviso Fototermin: ÖAMTC startet Aktion "Laufschuh-Pickerl" im Vorfeld des Vienna City Marathon

Donnerstag, 21. März, 10.30 Uhr, Wien

als Vienna City Marathon-Partner für Mobilität und Verkehrsinformation bietet der ÖAMTC im Vorfeld VCM das "Laufschuh-Pickerl" an: Lauf-Begeisterten sowie zukünftigen Läufern wird an drei Wochenenden, beginnend mit 22. März, die Möglichkeit einer professionellen Laufschuh-Analyse in der ÖAMTC-Zentrale am Wiener Schubertring geboten. Durchgeführt von einem Spezialisten der Firma Bständig, können Interessierte ihren Laufschuh auf Betriebssicherheit und Mängel testen lassen. Zur Begutachtung der Prüfpositionen stehen Druckmessplatte und Kamera bereit. Die Kooperationspartner präsentieren die Aktion bereits vor Beginn bei einem Fototermin den Medien.

Wann: Donnerstag, 21. März, 10.30 Uhr

Wo: im Shop-Bereich der ÖAMTC-Zentrale, Schubertring 1-3, 1010 Wien

Vor Ort anwesend sind:

Oliver Schmerold, Verbandsdirektor ÖAMTC

Paul Bständig, Geschäftsführer Paul Bständig GmbH

Wolfgang Konrad, CEO Vienna City Marathon

Gerhard Wehr, COO Vienna City Marathon

