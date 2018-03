FxPro verkündet aktuelle Auszeichnungen und Anerkennungen 2012-2013

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - FxPro Financial Services Ltd (FxPro), ein führender globaler Forex-Broker, gab heute als erster in Zypern ansässiges FX-Unternehmen seine offizielle Akkreditierung durch das International Recognition Panel als ein Investor in People Organisation bekannt.

Investors in People ist ein bewährtes Rahmenwerk zur Geschäftsverbesserung, das entwickelt wurde, um die Leistung eines Unternehmens durch effektives Management und Personalentwicklung voranzutreiben. Um einen derart hohen Standard und Akkreditierung zu erreichen, wurde FxPro in zehn Schlüsselbereichen, darunter Leistungsmanagement, Weiterbildung und Entwicklung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Berufs- und Privatleben, bewertet.

FxPro wurde 2013 bereits zweifach ausgezeichnet. Am 17. Januar wurde FxPro auf der Preisverleihung "In Business Awards 2012" mit dem "Editor's Choice Award" ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde Denis Sukhotin, Executive Chairman von FxPro überreicht und spiegelt den bedeutenden Fortschritt wider, den FxPro nicht nur in der Forex-Branche, sondern in der gesamten Geschäftswelt, auch weiterhin erzielt.

Am 7. Februar wurde FxPro auf der repräsentativen Cyprus Export Awards Feier mit dem "Cyprus Export Award 2011" ausgezeichnet. Die Veranstaltung wurde vom Präsidenten der Republik Zypern, Dimitris Christofias, besucht. Die Auszeichnung wurde an Charalambos Psimolophitis, Chief Executive Officer und Executive Director von FxPro in der Präsidentenresidenz überreicht.

Charalambos Psimolophitis, CEO von FxPro äusserte sich folgendermassen "Wir leben in einer sich rasant weiterentwickelnden Geschäftswelt, die beständig wächst. Alle drei Anerkennungen platzieren unser Unternehmen als eindeutigen Markt- und Branchenführer. Unser Fokus liegt auch künftig auf der Bereitstellung von hervorragenden und professionellen Dienstleistungen. Wir werden uns auch weiterhin für Wachstum und Expansion engagieren und unsere Qualitätsstandards als renommiertes Unternehmen im Forex-Sektor aufrechterhalten."

Redaktionelle Hinweise

Über FxPro

FxPro Financial Services Limited ist ein preisgekrönter und rasch expandierender Marktführer im schnell wachsenden FX-Sektor. FxPro bietet Kunden in über 140 Ländern fortschrittliche Handelseinrichtungen und hervorragenden Kundenservice, 24 Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche. Durch Investitionen in Mitarbeiterbildung, Innovation und Technologie sowie die führende Marktposition im Bereich FX-Lösungen strebt das Unternehmen an, die erste Wahl für seine Kunden zu sein.

FxPro wurde von der zypriotischen staatlichen Finanzaufsichtsbehörde CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) zugelassen und untersteht unter deren Aufsicht; Lizenznummer 078/07.

FxPro UK Limited wurde durch die britische Finanzmarktaufsichtsbehörde FSA (Financial Services Authority) im Vereinigten Königreich zugelassen und untersteht deren Aufsicht, Registriernummer 509956.

http://www.fxpro.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Pressekontakt FxPro +44-(0)20-7776-9720 pr@fxpro.com