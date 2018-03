WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Europa muss ein neues 2010 verhindern - von Hans Weitmayr

Politisches Zaudern wird vom Steuerzahler finanziert

Wien (OTS) - Es erinnert frappant an das Jahr 2010: Ein kleiner Mittelmeerstaat von beschränkter wirtschaftlicher Relevanz agiert am Rande des fiskalen Kollaps. Europa verhandelt, ob man das Land retten soll oder nicht und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Beruhigt wird mit den Worten, dass das Land ein isoliertes Problem darstelle, man wolle nichts überhasten, keine Fehler machen.

Sprechen wir im vergangenen Fall von Griechenland, handelt es sich in der aktuellen Situation um Zypern. Tatsächlich stimmt es faktisch, dass die ökonomischen Kontaminierungseffekte für Europa gering sind. Betroffen von einer zypriotischen Pleite wären vor allem griechische Banken. Die gelte es aufzufangen. Das Geld dafür steht angeblich schon bereit. Nicht bedacht wird jedoch, dass die Ansteckungsgefahr wie bei Griechenland - und übrigens auch Portugal und Irland - vor allem eine psychologische ist. Tauchen wieder Zweifel an der Entschlossenheit Europas auf, die Eurozone zu retten, werden die Märkte den europäischen Staatsanleihenmarkt wieder auf "Sell" setzen. Die Renditen werden folglich steigen; damit auch die Refinanzierungskosten. Selbst wenn ein solcher Anstieg ein Land nicht gleich in den Ruin treiben mag, wird das jeweilige staatliche Budget stärker belastet - das politische Zaudern würde schlussendlich vom Steuerzahler finanziert werden.

Dabei liegen die Griechenland-Lektion und die Lehren, die man daraus ziehen kann, nicht so weit zurück. Was in einer solchen Situation notwendig ist, ist rasches und entschlossenes Handeln, wobei es für die Eurozone - nicht für Zypern - egal ist, in welche Richtung es geht: Szenario eins umfasst eine sofortige und bedingungslose finanzielle Rettung des Landes. Stehen die Gelder für eine allfällige griechische Bankenrettung tatsächlich bereit, könnten diese sofort für ein zypriotisches Paket verwendet werden. In Szenario zwei wird Zypern fallen gelassen. Gleichzeitig wird auf den Knopf gedrückt, der zum einen die Gelder an das griechische Finanzsystem überweist. Ein zweiter Schalter löst ein Kaufprogramm von Peripherieanleihen seitens der EZB aus. Beide Schritte müssen im Vorfeld beschlossen, sofort exekutiert und mit möglichst viel medialem Getöse kolportiert werden. Zu befürchten ist, dass Szenario drei in Kraft tritt: Zypern wird irgendwie über Wasser gehalten werden, immer neue Hilfsgelder werden notwendig, Renditen werden steigen, unnötige Milliarden an Steuergeldern werden verbrannt werden. Ob die Bürger Europas und die Märkte ausreichend Geduld für diesen Prozess aufbringen, darf hinterfragt werden.

