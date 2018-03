EANS-Adhoc: PNE WIND AG plant Anleiheemission und verhandelt über mögliche Akquisition

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen/Unternehmen

12.03.2013

Cuxhaven, 12. März 2013 - Die PNE WIND AG strebt an, voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2013 eine Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Mio. Euro am Prime Standard der Deutschen Börse zu platzieren.

Ziel dieser Maßnahme ist die Finanzierung des anorganischen und organischen Wachstums der PNE WIND AG in der Zukunft. Die geplante Unternehmensanleihe steht insoweit auch im Zusammenhang mit den exklusiven Gesprächen, welche die PNE WIND AG derzeit wegen einer möglichen Übernahme von mehr als 50 % der Anteile an einem Unternehmen führt. Das Zielunternehmen beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Entwicklung und Projektierung von Onshore Windparks im In- und Ausland. Die Preisindikation für 100 % der Unternehmensanteile beträgt 100 Mio. Euro. Die PNE WIND AG befindet sich derzeit in der Due Diligence.

Der Ausbau der On- und Offshore-Pipeline durch Projektzukäufe im In- und Ausland sowie die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitalanteils der deutschen Windpark-Projekte mit rund 180 MW Nennleistung, die sich zur Zeit im Genehmigungsverfahren befinden und in einiger Zeit zur Umsetzung anstehen, sind weitere mögliche Verwendungen des Erlöses aus der angestrebten Unternehmensanleihe. Auf diese Weise können anschließend bereits vollständig errichtete und in Betrieb genommene Windparks an potentielle Investoren verkauft werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc

~

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: PNE WIND AG Peter-Henlein-Str. 2-4 D-27472 Cuxhaven Telefon: +49(0)4721 718 06 FAX: +49(0)4721 718 373 WWW: http://www.pnewind.com Branche: Alternativ-Energien ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7 DE000A0Z1MR2 DE000A1EMCW3 Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

PNE WIND AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 53

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: rainer.heinsohn @ pnewind.com

Investor Relations

Scott McCollister

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 54

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: scott.mccollister @ pnewind.com

Investor Relations

cometis AG

Ulrich Wiehle / Janis Fischer

Tel: +49(0)611 - 205855-64

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-mail: fischer @ cometis.de