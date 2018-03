EANS-Stimmrechte: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Ameriprise Financial, Inc.

Sitz: Minneapolis, Minnesota

Staat: USA

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

1. Emittent:

Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar www.pfeiffer-vacuum.de

2. Mitteilungspflichtiger: Ameriprise Financial, Inc., Minneapolis, USA

3. Art der Schwellenberührung: Überschreiten der Meldeschwelle

4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %

5. Datum der Schwellenberührung: 8. März 2013

6. Stimmrechte

ISIN der Aktien: DE0006916604

Stimmrechtsanteil am Tag der Schwellenberührung 503.681

Anzahl der Stimmrechte

direkt:

zugerechnet: 503.681

Stimmrechte in %

direkt:

zugerechnet: 5.10 %

Zurechnung

Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-6 WpHG oder § 22 Abs. 2 WpHG:

ggf. i.V.m Satz 2 (nur bei Nr. 2-6): § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit Satz 2 WpHG

Bei Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG:

Namen der kontrollierten Unternehmen von denen 3% oder mehr zugerechnet werden:

Bei Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2-6 bzw. Abs. 2 WpHG:

Namen der Aktionäre, aus deren Aktien 3% oder mehr zugerechnet werden:

Aßlar, 12. März 2013

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 D-35614 Aßlar Telefon: +49(0)6441-802-0 FAX: +49 (6441) 802-1202 Email: info @ pfeiffer-vacuum.de WWW: http://www.pfeiffer-vacuum.de Branche: Maschinenbau ISIN: DE0006916604 Indizes: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, DAXsector All Industrial Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Brigitte Looß

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (6441) 802-1346

E-Mail: Brigitte.Loos @ pfeiffer-vacuum.de