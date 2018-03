"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Gagen in Millionenhöhe - brauchen wir ein Gesetz gegen Manager-Gier?

Mittwoch, 13. März 2013, 23.20 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Manche Spitzenmanager verdienen in einem Jahr so viel, wie Durchschnitts-Angestellte in ihrem ganzen Arbeitsleben nicht -Millionengagen gibt es oft selbst dann, wenn ein Unternehmen gegen die Wand gefahren wird. Viele fordern eine Obergrenze bei den Gehältern. Die Schweiz sagt in einer Volksabstimmung "nein zur Abzocke" und auch die EU will gegen die Exzesse in den Chefetagen mobil machen. Aber was geht es eigentlich den Staat an, wie viel ein Konzern seinen Vorständen zahlt? Und warum gelten die Forderungen für Wirtschaftsbosse, nicht aber zum Beispiel für Fußballer? Gagen in Millionenhöhe - brauchen wir ein Gesetz gegen Manager-Gier?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live im Studio u.a. mit Kai Jan Krainer (Finanzsprecher SPÖ), mit Gerhard Starsich (Präsident des Management-Clubs) sowie mit Franz Schellhorn (Ökonom).

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Soll der Staat eine gesetzliche Obergrenze für Managergehälter bei staatsnahen Unternehmen einführen?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

