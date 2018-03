FSG-Katzian gratuliert neuem AK-Präsidenten Kaske

Anliegen der ArbeitnehmerInnen bleiben in guten Händen

Wien (OTS/FSG) - "Ich gratuliere Rudolf Kaske zu seiner neuen Herausforderung, die er mit Engagement meistern wird. Die Sorgen und Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind bei ihm in den besten Händen", kommentiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) die heutige Wahl Kaskes zum neuen Präsidenten der Bundesarbeitskammer. Kaske habe klar formuliert, wofür er sich einsetzen werde, nämlich für Gerechtigkeit und Respekt vor den Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er wisse auch, wovon er spreche, wenn er von den Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt rede, so Katzian weiter:

"Rudi Kaske kennt die Herausforderungen der Arbeitswelt aus eigener Erfahrung, er weiß, wie sich eine Arbeitnehmervertretung positionieren muss, um reüssieren zu können: modern nicht im Sinne der Nachahmung neuester Trends, sondern modern im vorausdenkenden Sinn - immer offen für Neues." Die Bundesarbeitskammer habe einen neuen Präsidenten, dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Recht Vertrauen entgegen bringen werden.

Er sei zuversichtlich, dass Kaske den erfolgreichen Weg des scheidenden Präsidenten Tumpel erfolgreich fortsetzen werde, so Katzian abschließend: "Herbert Tumpel hat seine Stimme jahrzehntelang für die Interessen und gegen Benachteiligungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land erhoben, ganz egal, aus welchem politischen Lager sie gekommen sind, und das mit großem Erfolg. Herbert Tumpel hat immer hart dafür gearbeitet, dass den Menschen in Österreich mit ordentlichen und fairen Rahmenbedingungen in der Arbeit die wichtigste Basis für eine soziale und demokratische Entwicklung in diesem Land bestehen bleibt, dafür gebührt ihm großer Dank!"

