Stronach/Markowitz: Kaske wird ideologische Gräben nicht schließen

Notwendige Reformen bei Bildung, Pensionen und Gesundheit fehlen

Wien (OTS) - "Auch der neue Präsident der Bundesarbeitskammer Rudolf Kaske wird die ideologischen Gräben zwischen SPÖ und ÖVP nicht schließen. Damit werden auch weiterhin notwendige Reformen in den Bereichen Bildung, Pensionen und Gesundheit blockiert", kommentiert Team Stronach Arbeitnehmersprecher Stefan Markowitz die Wahl Kaskes. "Die Sozialpartner arbeiten mehr gegeneinander als miteinander", kritisiert Markowitz und fordert deshalb ein Ende der Zwangsmitgliedschaften bei Kammern und Bünden.

Im Gegenzug will Markowitz "eine Beteiligung der Mitarbeiter am gemeinsam erwirtschafteten Erfolg, wie sie Frank Stronach in seinen Betrieben eingeführt hat", denn dies könne auch in Österreich den dringend notwendigen positiven Geist des Miteinanders am Arbeitsplatz schaffen. "Nur wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einem Strang ziehen, kann Österreich erfolgreich sein", erinnert Markowitz.

